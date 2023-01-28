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اليابان تدرس تخفيف القيود على الصادرات لكوريا الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 يناير 2023, 01:59 مساء
اليابان تدرس تخفيف القيود على الصادرات لكوريا الجنوبية
سفينة شحن وحاويات في ميناء صناعي في طوكيو، 15 فبراير 2022، (رويترز)
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ذكرت صحيفة «سانكي» اليوم السبت، أن اليابان تدرس تخفيف القيود على الصادرات إلى كوريا الجنوبية، في ظل سعي الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك- يول لتحسين العلاقات الثنائية وسط أجواء أمنية متوترة في شرق آسيا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر حكومية، لم تسمها، القول إن طوكيو ستقرر ما إذا كانت ستخفف القيود على شحن المواد عالية التقنية، التي فرضتها في العام 2019 بسبب النزاع المتعلق بالعمل القسري للعمال الكوريين في اليابان في زمن الحرب، حسب وكالة «رويترز».

سلسلة من المحادثات لحل النزاع
يأتي ذلك في الوقت الذي تجري فيه الدول المجاورة سلسلة من المحادثات بهدف حل هذا النزاع.

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لم يتسن على الفور الوصول إلى المسؤولين بوزارتي الخارجية والتجارة في اليابان للتعليق على تقرير الصحيفة، عندما اتصلت بهم «رويترز».

وكان وزيرا خارجية البلدين قد التقيا في طوكيو هذا الشهر لإجراء محادثات، وأفادت وكالة «غيغي» للأنباء (الجمعة)، بأنه من المقرر أن يجتمع ممثلون عن الوزيرين يوم الإثنين المقبل، في العاصمة الكورية الجنوبية سول حيث يقترب الجانبان من الانتهاء من خطة لحل النزاع.

ويشترك الجاران الآسيويان وهما حليفان للولايات المتحدة، في تاريخ مرير يعود إلى استعمار اليابان لشبه الجزيرة الكورية من العام 1910 إلى العام 1945.

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