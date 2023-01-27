الاقتصاد الإسباني صامد في ظل وضع اقتصادي عالمي متدهور

القاهرة - بوابة الوسط

تمكن الاقتصاد الإسباني من مقاومة التدهور الحاصل في الاقتصاد العالمي العام الماضي، ما جعل البلاد في وضع أفضل مما كان متوقعًا قبل أقلّ من عام من موعد الانتخابات التشريعية.



بلغت نسبة النمو الإسباني 5.5% عام 2022، وفق تقدير أولى نشره الجمعة المعهد الوطني للإحصاءات، خصوصًا بسبب انتعاش السياحة، وهو قطاع استراتيجي بالنسبة لمدريد، بعد الأزمة الصحية العالمية التي استمرت عامين، وفق وكالة «فرانس برس».