وفد من صندوق النقد الدولي في باكستان.. الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

سيرسل صندوق النقد الدولي، فريقًا إلى باكستان الأسبوع المقبل، لمناقشة إحياء برنامج مساعدات، تشتد الحاجة إليه بعد أن أدت أزمة الصرف الأجنبي، في هذا البلد إلى توقف الواردات تقريبًا.

وتعاني باكستان الواقعة في جنوب آسيا من ضائقة اقتصادية شديدة، في سداد خدمة ديون خارجية، لا نهاية لها، فيما يتزايد التضخم، ولم تعد الدولارات التي لديها تكفي لشراء الواردات لأكثر من ثلاثة أسابيع، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان، في وقت متأخر من يوم الخميس، إن فريق مراجعة سيصل إلى العاصمة إسلام آباد، الثلاثاء، في محاولة لكسر الجمود بشأن الإفراج عن مزيد من المساعدات المالية.

رضوخ إسلام أباد للضغوط ورفع سقف الصرف

ويأتي ذلك بعد أيام من رضوخ إسلام أباد للضغوط ورفع سقف الصرف، للمساعدة في السيطرة على أسعار صرف العملات الأجنبية المتسارعة في السوق السوداء.

وأدى التعويم إلى انخفاض الروبية، إلى أدنى مستوى تاريخي لها، مقابل الدولار الأميركي الخميس.

- تراجع تاريخي لعملة باكستان أمام الدولار

وقال محمد سهيل، المحلل المالي والرئيس التنفيذي لدى شركة توبلاين سيكيوريتيز Topline Securities، إن الحكومة أزالت عقبة كبيرة في تأمين الدفعة التالية من صندوق النقد الدولي.

وأضاف في تصريح لوكالة «فرانس برس»، أن «ترك سوق صرف النقد لقوى السوق كان من أهم شروط صندوق النقد الدولي التي كانت الحكومة تتحداها في الماضي».

وقال رئيس الوزراء شهباز شريف، الجمعة، إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق هذا الشهر مع الصندوق، وقال أثناء حضوره مناسبة في العاصمة «باكستان تقف اليوم عند مفترق طرق ونحن نسعى جاهدين للاقتصاد في كل قرش»، مضيفًا أنه تم وضع قائمة أولويات للواردات.

اقتصاد متدهور وفوضى سياسية

وأفاد بنك الدولة الذي رفض منذ بداية الشهر إصدار خطابات اعتماد لجميع الموردين تقريبًا باستثناء واردات الأغذية والأدوية، أن الاحتياطيات انخفضت من جديد إلى أدنى مستوى لها منذ تسع سنوات وبلغت 3,7 مليار دولار.

ويعكس الاقتصاد المتدهور حالة من الفوضى السياسية، في حين يضغط رئيس الوزراء السابق عمران خان على الحكومة الائتلافية الضعيفة، ويدعو إلى إجراء انتخابات يفترض تنظيمها في موعد أقصاه أكتوبر.

مذكرة لسحب الثقة

وخان الذي أطيح به العام الماضي بموجب مذكرة لسحب الثقة، توسط في حزمة قروض بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي في عام 2019، لكنه لم يلتزم بخفض الدعم عن قطاع الطاقة وبزيادة الضرائب كما لم يكف عن التدخل في السوق، وهي أمور خففت من أزمة تكلفة المعيشة لكنها تسببت في وقف برنامج المساعدات.

وأعاد شريف إحياء البرنامج لفترة وجيزة، لكنه كان مترددًا بالمثل في تلبية شروط القرض وسط تراجع شعبيته.

ودعا شريف، في وقت سابق من هذا الشهر صندوق النقد الدولي، لإبداء مرونة حيال باكستان التي قال إنها تتعامل مع وضع شبهه بأنه «كابوس»، مع احتجاز آلاف حاويات الشحن في ميناء كراتشي.

وما زالت باكستان تبذل جهودًا للتعافي من الفيضانات المدمرة، وتكافح نقصًا كبيرًا في إمدادات الكهرباء أرغم بعض المصانع على الإغلاق، بما في ذلك في قطاع تصدير المنسوجات المهم.

ويُعزى انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء البلاد هذا الأسبوع الذي استمر لأكثر من 12 ساعة إلى إجراءات لخفض التكاليف، لكن يعتقد أنه كلف صناعة النسيج وحدها 70 مليون دولار.