  • Alwasat News
Atwasat

وفد من صندوق النقد الدولي في باكستان.. الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 27 يناير 2023, 02:13 مساء
وفد من صندوق النقد الدولي في باكستان.. الأسبوع المقبل
تاجر يعد دولارات أميركية في سوق للصرافة في كراتشي، 26 يناير 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

سيرسل صندوق النقد الدولي، فريقًا إلى باكستان الأسبوع المقبل، لمناقشة إحياء برنامج مساعدات، تشتد الحاجة إليه بعد أن أدت أزمة الصرف الأجنبي، في هذا البلد إلى توقف الواردات تقريبًا.

وتعاني باكستان الواقعة في جنوب آسيا من ضائقة اقتصادية شديدة، في سداد خدمة ديون خارجية، لا نهاية لها، فيما يتزايد التضخم، ولم تعد الدولارات التي لديها تكفي لشراء الواردات لأكثر من ثلاثة أسابيع، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان، في وقت متأخر من يوم الخميس، إن فريق مراجعة سيصل إلى العاصمة إسلام آباد، الثلاثاء، في محاولة لكسر الجمود بشأن الإفراج عن مزيد من المساعدات المالية.

رضوخ إسلام أباد للضغوط ورفع سقف الصرف
ويأتي ذلك بعد أيام من رضوخ إسلام أباد للضغوط ورفع سقف الصرف، للمساعدة في السيطرة على أسعار صرف العملات الأجنبية المتسارعة في السوق السوداء.

وأدى التعويم إلى انخفاض الروبية، إلى أدنى مستوى تاريخي لها، مقابل الدولار الأميركي الخميس.

- تراجع تاريخي لعملة باكستان أمام الدولار

وقال محمد سهيل، المحلل المالي والرئيس التنفيذي لدى شركة توبلاين سيكيوريتيز Topline Securities، إن الحكومة أزالت عقبة كبيرة في تأمين الدفعة التالية من صندوق النقد الدولي.

وأضاف في تصريح لوكالة «فرانس برس»، أن «ترك سوق صرف النقد لقوى السوق كان من أهم شروط صندوق النقد الدولي التي كانت الحكومة تتحداها في الماضي».

وقال رئيس الوزراء شهباز شريف، الجمعة، إنه يأمل في التوصل إلى اتفاق هذا الشهر مع الصندوق، وقال أثناء حضوره مناسبة في العاصمة «باكستان تقف اليوم عند مفترق طرق ونحن نسعى جاهدين للاقتصاد في كل قرش»، مضيفًا أنه تم وضع قائمة أولويات للواردات.

اقتصاد متدهور وفوضى سياسية
وأفاد بنك الدولة الذي رفض منذ بداية الشهر إصدار خطابات اعتماد لجميع الموردين تقريبًا باستثناء واردات الأغذية والأدوية، أن الاحتياطيات انخفضت من جديد إلى أدنى مستوى لها منذ تسع سنوات وبلغت 3,7 مليار دولار.

ويعكس الاقتصاد المتدهور حالة من الفوضى السياسية، في حين يضغط رئيس الوزراء السابق عمران خان على الحكومة الائتلافية الضعيفة، ويدعو إلى إجراء انتخابات يفترض تنظيمها في موعد أقصاه أكتوبر.

مذكرة لسحب الثقة
وخان الذي أطيح به العام الماضي بموجب مذكرة لسحب الثقة، توسط في حزمة قروض بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي في عام 2019، لكنه لم يلتزم بخفض الدعم عن قطاع الطاقة وبزيادة الضرائب كما لم يكف عن التدخل في السوق، وهي أمور خففت من أزمة تكلفة المعيشة لكنها تسببت في وقف برنامج المساعدات.

وأعاد شريف إحياء البرنامج لفترة وجيزة، لكنه كان مترددًا بالمثل في تلبية شروط القرض وسط تراجع شعبيته.

ودعا شريف، في وقت سابق من هذا الشهر صندوق النقد الدولي، لإبداء مرونة حيال باكستان التي قال إنها تتعامل مع وضع شبهه بأنه «كابوس»، مع احتجاز آلاف حاويات الشحن في ميناء كراتشي.

وما زالت باكستان تبذل جهودًا للتعافي من الفيضانات المدمرة، وتكافح نقصًا كبيرًا في إمدادات الكهرباء أرغم بعض المصانع على الإغلاق، بما في ذلك في قطاع تصدير المنسوجات المهم.

ويُعزى انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء البلاد هذا الأسبوع الذي استمر لأكثر من 12 ساعة إلى إجراءات لخفض التكاليف، لكن يعتقد أنه كلف صناعة النسيج وحدها 70 مليون دولار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كأس ملك إسبانيا.. الريال يقصي جاره أتلتيكو ويعبر إلى نصف النهائي

كأس ملك إسبانيا.. الريال يقصي جاره أتلتيكو ويعبر إلى نصف النهائي
شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»

شيخ الخطاطين أبوبكر ساسي وسيرته العلمية في ضيافة «مركز المحفوظات»
كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام

كويكب «بي يو 2023» مر قرب الأرض بسلام
مصطفى مرعي: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير

مصطفى مرعي: تركت دارنس لحفظ رصيدي وحبي للجماهير
شاهد.. «في التسعين»: تداعيات تعليق الأندية مشاركتها في «دورينا»

شاهد.. «في التسعين»: تداعيات تعليق الأندية مشاركتها في «دورينا»
كأس الاتحاد الإنجليزي.. سيتي يستضيف أرسنال وليفربول يبحث عن ثأره أمام برايتون

كأس الاتحاد الإنجليزي.. سيتي يستضيف أرسنال وليفربول يبحث عن ثأره أمام برايتون
دولة القصر.. دولة الخيمة ودولة اللصوص

دولة القصر.. دولة الخيمة ودولة اللصوص
محمد نشنوش ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في الرياضة العربية

محمد نشنوش ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في الرياضة العربية
المشري: عقيلة عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات.. وغيَّر موقفه بعد ضغوط

المشري: عقيلة عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات.. وغيَّر موقفه بعد ضغوط
حكومة باشاغا تقرر الحجز الإداري على إيرادات النفط 2022 لدى المصرف الخارجي والمؤسسة العربية المصرفية

حكومة باشاغا تقرر الحجز الإداري على إيرادات النفط 2022 لدى المصرف الخارجي ...
«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»

«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»
«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار

«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار
«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر «WTV»

«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر...
كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا

كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا
مقدمة في الدراسات (النسوية) الغربية (3)

مقدمة في الدراسات (النسوية) الغربية (3)
1963... حصاد منذ ستين

1963... حصاد منذ ستين
شاهد في «وسط الخبر»: هل يوافق حفتر على تشكيل حكومة مع الدبيبة؟

شاهد في «وسط الخبر»: هل يوافق حفتر على تشكيل حكومة مع الدبيبة؟
بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات

بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
«بوينغ» تسجل خسارة في الفصل الرابع
«بوينغ» تسجل خسارة في الفصل الرابع
مصرف لبنان يجمد حسابات 3 معاقبين أميركيا
مصرف لبنان يجمد حسابات 3 معاقبين أميركيا
تباطؤ النمو بالولايات المتحدة مسجلا 2.1 % في 2022
تباطؤ النمو بالولايات المتحدة مسجلا 2.1 % في 2022
تراجع تاريخي لعملة باكستان أمام الدولار
تراجع تاريخي لعملة باكستان أمام الدولار
ناشطون يدينون تعيين مسؤول نفطي إماراتي بارز رئيسا لـ«كوب28»
ناشطون يدينون تعيين مسؤول نفطي إماراتي بارز رئيسا لـ«كوب28»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزير الطاقة السعودي يكشف خطة المملكة لتصنيع الوقود النووي
وزير الطاقة السعودي يكشف خطة المملكة لتصنيع الوقود النووي...
أوراق نقدية جديدة في الأردن تحمل صورة الملك عبدالله و«الأقصى»
أوراق نقدية جديدة في الأردن تحمل صورة الملك عبدالله ......
تراجع الدولار أمام «الإسترليني» بعد صدور بيانات التوظيف الأميركية
تراجع الدولار أمام «الإسترليني» بعد صدور بيانات التوظيف ......
«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%
«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%...
الأكبر في العالم.. ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي لـ3.128 تريليون دولار في ديسمبر
الأكبر في العالم.. ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ......
المزيد
شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان
شح الحليب في تونس.. «انهيار بطيء» لقطاع إنتاج الألبان...
«أداني» تسجل خسائر بـ45 مليار دولار إثر اتهامات بالاحتيال
«أداني» تسجل خسائر بـ45 مليار دولار إثر اتهامات بالاحتيال...
وفد من صندوق النقد الدولي في باكستان.. الأسبوع المقبل
وفد من صندوق النقد الدولي في باكستان.. الأسبوع المقبل...
ناشطون يدينون تعيين مسؤول نفطي إماراتي بارز رئيسا لـ«كوب28»
ناشطون يدينون تعيين مسؤول نفطي إماراتي بارز رئيسا لـ«كوب28»...
تراجع تاريخي لعملة باكستان أمام الدولار
تراجع تاريخي لعملة باكستان أمام الدولار...
المزيد