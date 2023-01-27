ناشطون يدينون تعيين مسؤول نفطي إماراتي بارز رئيسا لـ«كوب28»

القاهرة - بوابة الوسط

دانت منظمات غير حكومية الخميس، تعيين رئيس شركة نفطية كبرى على رأس مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب28)، المقرر عقده في الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن الخطوة «تهدد شرعية» الاجتماع.

وعيّنت الإمارات رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، سلطان الجابر رئيسا لمؤتمر الأطراف حول المناخ، الذي تنطلق أعماله في نوفمبر المقبل، ما أثار انتقادات من ناشطين، وفق وكالة «فرانس برس».

ويعد الجابر أول رئيس تنفيذي لشركة، يتولى هذا المنصب في القمة الأممية.

«القرار يهدد شرعية وفعالية كوب28»

وأفادت منظمات غير حكومية ومنظمات مجتمع مدني من حول العالم في رسالة مفتوحة الخميس، أن «القرار يهدد شرعية وفعالية كوب28»، مضيفة أن «الأمر لا يدعو إلى الاحتفال»، في رسالة موجّهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ، التي تجرى جميع مفاوضات المناخ تحت مظلتها سيمون ستيل.

وأوضحت الرسالة «إذا كان لدينا أي أمل بالتعامل مع أزمة المناخ، فينبغي أن يكون كل مؤتمر كوب حرا من التأثير الملوّث لقطاع الوقود الأحفوري».

«لا غنى عن النفط للاقتصاد العالمي»

وحذّر الخبراء مرارا من أن العالم لا يتّجه لحصر الاحترار العالمي بـ1,5 درجة مئوية، بناء على ما نصّت عليه اتفاقية باريس للمناخ. ويشيرون إلى أنه إذا كان سيتم تحقيق هذا الهدف، فلن يكون من الممكن إطلاق أي مشاريع جديدة للوقود الأحفوري.

بدورها، تشدد الإمارات التي تعد من أبرز منتجي الخام في العالم، على أنه لا غنى عن النفط بالنسبة للاقتصاد العالمي.

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وجاء في الرسالة أن «سجل الإمارات العربية المتحدة، يظهر عدم جديتها بشأن التخلي التدريجي عن استخدام الوقود الأحفوري وحصر ارتفاع درجة الحرارة في العالم بأقل من 1,5 درجة مئوية»، مضيفة أن «ذلك مسبب رئيسي لأزمة المناخ، وليس الحل».

عدم السماح «لكبار الملوثين» بالتأثير على القرارات المرتبطة بالمناخ

كما دعا الموقعون على الرسالة الأمم المتحدة، إلى عدم السماح «لكبار الملوثين»، بالتأثير على صناعة القرارات المرتبطة بالمناخ أو رعاية محادثات بشأن المناخ.

وقالوا إن «حكومات العالم تواصل التعامل مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ، على أنها حملة علاقات عامة للقطاع ومجرد معرض تجاري للشركات»، رغم تفاقم التداعيات المناخية.