  • Alwasat News
Atwasat

تراجع تاريخي لعملة باكستان أمام الدولار

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 يناير 2023, 09:18 مساء
تراجع تاريخي لعملة باكستان أمام الدولار
لقطة من سوق صرف العملات في كراتشي بتاريخ 26 يناير 2023 (أ ف ب)
alwasat radio

تراجعت الروبية الباكستانية إلى مستوى تاريخي مقابل الدولار، الخميس، بعدما ألغي الحد الأقصى لسعر الصرف في وقت تسعى إسلام أباد للحصول على حزمة إنقاذ ضرورية من صندوق النقد الدولي.

وتشهد باكستان وضعًا اقتصاديًا صعبًا، إذ لم تعد احتياطات النقد الأجنبي تكفي إلا لسداد قيمة الواردات لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا في ظل مساعٍ تبدو بلا نهاية للتعامل مع الديون الخارجية.

وخسرت الروبية 24.11 في السوق الرسمية بين البنوك، الخميس، لتصل إلى 255.43 روبية مقابل الدولار، حسب ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر عدة.

- انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في باكستان

ثاني أكبر هبوط في جلسة واحدة
وذكرت «توب لاين سكيوريتيز» Topline Securities للوساطة المالية أن التراجع في قيمة الروبية البالغة نسبته 9.6% يعد ثاني أكبر هبوط في جلسة واحدة.

وسجّل التراجع السابق الرسمي البالغ 240 روبية في يوليو 2022 عندما تدهور الاقتصاد الباكستاني الذي يواجه صعوبات منذ زمن بعيد بفعل حالة الفوضى السياسية والفيضانات المدمرة.

وفي 2019، تفاوضت حكومة رئيس الوزراء السابق عمران خان على حزمة إقراض بمليارات من الدولارات من صندوق النقد الدولي، لكن الاقتصاد تراجع عندما تخلى خان عن تعهّده خفض الدعم والتدخلات السوقية التي خففت أزمة تكاليف المعيشة.

وتردد رئيس الوزراء شهباز شريف الذي حل مكان خان، إثر تصويت لسحب الثقة من الأخير الربيع الماضي بالإيفاء بشروط القرض في ظل تراجع شعبيته.

وقال رئيس رابطة شركات صرف العملات الباكستانية ظفار باراشا لـ«فرانس برس» إن الحد الأقصى أُلغي الأربعاء «بالتشاور مع البنك المركزي». بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لـ«توب لاين سكيورتيز» محمد سهيل لـ«فرانس برس»: «سيرتفع التضخم أكثر».

تعاني باكستان من نقص كبير في العملات الأجنبية نتيجة الطلب المتزايد لديها على الدولار. وعلقت آلاف حاويات الشحن المحمّلة بالمواد الخام اللازمة من أجل الصناعة والمواد الغذائية والمعدات الطبية في ميناء كراتشي إثر رفض المصارف ضمان تعاملات المورّدين بالدولار.

إظلام باكستان
كما شهدت باكستان أيضًا انقطاعًا للكهرباء في كامل مناطق البلاد هذا الأسبوع نتيجة إجراء لخفض التكاليف، وهو أمر تفيد تقديرات بأنه كلّف قطاع صناعة الأقمشة وحده 70 مليون دولار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محمد نشنوش ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في الرياضة العربية

محمد نشنوش ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في الرياضة العربية
ارتفاع حصيلة «مجزرة جنين».. والجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بـ«تحرك فوري»

ارتفاع حصيلة «مجزرة جنين».. والجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بـ«تحرك فوري»
ترامب: «فيسبوك» خسر مليارات الدولارات منذ حظري

ترامب: «فيسبوك» خسر مليارات الدولارات منذ حظري
زيلينسكي يطلب من حلفائه الغربيين صواريخ بعيدة المدى ومقاتلات

زيلينسكي يطلب من حلفائه الغربيين صواريخ بعيدة المدى ومقاتلات
مئات العراقيين يتظاهرون أمام البنك المركزي احتجاجا على تراجع قيمة الدينار

مئات العراقيين يتظاهرون أمام البنك المركزي احتجاجا على تراجع قيمة الدينار
أوريستانيو «ميسي الصغير».. ارتبطت بإنتر وأدين بالفضل لوالدي

أوريستانيو «ميسي الصغير».. ارتبطت بإنتر وأدين بالفضل لوالدي
سحب القوات الفرنسية من بوركينا فاسو في غضون شهر

سحب القوات الفرنسية من بوركينا فاسو في غضون شهر
أنشيلوتي: مودرتش وكروس ما زالا مهمين في وسط الريال ومستوى فالفيردي لا يقلقني

أنشيلوتي: مودرتش وكروس ما زالا مهمين في وسط الريال ومستوى فالفيردي لا يقلقني
«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»

«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»
فنلندا تسمح بتصدير معدات عسكرية إلى تركيا لأول مرة منذ 2019

فنلندا تسمح بتصدير معدات عسكرية إلى تركيا لأول مرة منذ 2019
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مآسي الرياضة الليبية.. وخروجنا من بطولة «الشان» الأفريقية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مآسي الرياضة الليبية.. وخروجنا من بطولة ...
«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار

«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار
«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر «WTV»

«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر...
كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا

كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا
أسوة بـ«شباب الجبل».. «دارنس» و«المدينة» و«الخمس» تعلق مشاركتها في «دورينا»

أسوة بـ«شباب الجبل».. «دارنس» و«المدينة» و«الخمس» تعلق مشاركتها في «دورينا»
بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات

بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات
بحجة جارك أخرب دارك

بحجة جارك أخرب دارك
استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد

استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
عودة خدمات «مايكروسوفت» إلى نشاطها الطبيعي بعد عطل كبير أصابها حول العالم
عودة خدمات «مايكروسوفت» إلى نشاطها الطبيعي بعد عطل كبير أصابها ...
مئات العراقيين يتظاهرون أمام البنك المركزي احتجاجا على تراجع قيمة الدينار
مئات العراقيين يتظاهرون أمام البنك المركزي احتجاجا على تراجع قيمة...
استقرار أسعار النفط في ظل ترقب لاجتماع «أوبك بلس»
استقرار أسعار النفط في ظل ترقب لاجتماع «أوبك بلس»
أرباح قياسية لـ«تيسلا» في الربع الأخير من 2022
أرباح قياسية لـ«تيسلا» في الربع الأخير من 2022
«بوينغ» تسجل خسارة في الفصل الرابع
«بوينغ» تسجل خسارة في الفصل الرابع
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزير الطاقة السعودي يكشف خطة المملكة لتصنيع الوقود النووي
وزير الطاقة السعودي يكشف خطة المملكة لتصنيع الوقود النووي...
أوراق نقدية جديدة في الأردن تحمل صورة الملك عبدالله و«الأقصى»
أوراق نقدية جديدة في الأردن تحمل صورة الملك عبدالله ......
تراجع الدولار أمام «الإسترليني» بعد صدور بيانات التوظيف الأميركية
تراجع الدولار أمام «الإسترليني» بعد صدور بيانات التوظيف ......
«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%
«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%...
الأكبر في العالم.. ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي لـ3.128 تريليون دولار في ديسمبر
الأكبر في العالم.. ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ......
المزيد
تراجع تاريخي لعملة باكستان أمام الدولار
تراجع تاريخي لعملة باكستان أمام الدولار...
تباطؤ النمو بالولايات المتحدة مسجلا 2.1 % في 2022
تباطؤ النمو بالولايات المتحدة مسجلا 2.1 % في 2022...
مصرف لبنان يجمد حسابات 3 معاقبين أميركيا
مصرف لبنان يجمد حسابات 3 معاقبين أميركيا...
«بوينغ» تسجل خسارة في الفصل الرابع
«بوينغ» تسجل خسارة في الفصل الرابع...
أرباح قياسية لـ«تيسلا» في الربع الأخير من 2022
أرباح قياسية لـ«تيسلا» في الربع الأخير من 2022...
المزيد