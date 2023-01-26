أرباح قياسية لـ«تيسلا» في الربع الأخير من 2022

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «تيسلا» تسجيلها أرباحا قياسية في الربع الأخير من العام 2022، مؤكدة توقعاتها للنمو على المدى الطويل، رغم المخاوف بشأن المنافسة المتزايدة والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الكلي.

وسجلت الشركة أرباحا بلغت 3.7 مليار دولار في الربع الأخير من 2022، أي بزيادة 59% من الأرباح المسجلة في الفترة نفسها قبل عام، وازدادت الإيرادات بنسبة 37% لتصل إلى 24.3 مليار دولار. وجاءت النتائج مدفوعة بارتفاع بنسبة 31% في شحنات السيارات مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021، وفق وكالة «فرانس برس».

وأقرت الشركة العملاقة، التي فاجأت المستثمرين في وقت سابق من هذا الشهر بإعلانها تخفيضات في أسعار السيارات في الولايات المتحدة وأوروبا، بوجود تحديات، مثل ارتفاع أسعار الفائدة و«بيئة الاقتصاد الكلي غير المؤكدة».

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«تيسلا» تستهدف زيادة نمو الإنتاج 50%

وقالت الشركة في بيان: «في أي سيناريو، نحن مستعدون لعدم اليقين على المدى القصير»، مضيفة أن «تحكمها المستمر في التكلفة وفي تكلفة الابتكار» يجعلها قادرة على اجتياز العام 2023 بشكل أفضل من المنافسين. وأوضحت الشركة أن استراتيجيتها على المدى الطويل تسعى إلى زيادة نمو الإنتاج بنسبة 50% سنويًا، بسرعات متفاوتة.

وتراجعت أسهم «تيسلا» بنحو 50% عن مستواها قبل عام، ما يعكس مخاوف بشأن بيع شركات أخرى تصنع مركبات كهربائية وبشأن تباطؤ الاقتصاد والقلق من أن تعوق مساعي إيلون ماسك الأخرى الشركة، مثلما سعى العام الماضي لشراء «تويتر».