  • Alwasat News
Atwasat

أرباح قياسية لـ«تيسلا» في الربع الأخير من 2022

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 يناير 2023, 11:46 صباحا
أرباح قياسية لـ«تيسلا» في الربع الأخير من 2022
سيارة «تيسلا» موصولة بمحطة شحن في برلين في 3 أكتوبر 2021 (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت شركة «تيسلا» تسجيلها أرباحا قياسية في الربع الأخير من العام 2022، مؤكدة توقعاتها للنمو على المدى الطويل، رغم المخاوف بشأن المنافسة المتزايدة والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الكلي.

وسجلت الشركة أرباحا بلغت 3.7 مليار دولار في الربع الأخير من 2022، أي بزيادة 59% من الأرباح المسجلة في الفترة نفسها قبل عام، وازدادت الإيرادات بنسبة 37% لتصل إلى 24.3 مليار دولار. وجاءت النتائج مدفوعة بارتفاع بنسبة 31% في شحنات السيارات مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021، وفق وكالة «فرانس برس».

وأقرت الشركة العملاقة، التي فاجأت المستثمرين في وقت سابق من هذا الشهر بإعلانها تخفيضات في أسعار السيارات في الولايات المتحدة وأوروبا، بوجود تحديات، مثل ارتفاع أسعار الفائدة و«بيئة الاقتصاد الكلي غير المؤكدة».

- ماسك يبيع أسهما في شركة «تيسلا» بنحو 4 مليارات دولار

«تيسلا» تستهدف زيادة نمو الإنتاج 50%
وقالت الشركة في بيان: «في أي سيناريو، نحن مستعدون لعدم اليقين على المدى القصير»، مضيفة أن «تحكمها المستمر في التكلفة وفي تكلفة الابتكار» يجعلها قادرة على اجتياز العام 2023 بشكل أفضل من المنافسين. وأوضحت الشركة أن استراتيجيتها على المدى الطويل تسعى إلى زيادة نمو الإنتاج بنسبة 50% سنويًا، بسرعات متفاوتة.

وتراجعت أسهم «تيسلا» بنحو 50% عن مستواها قبل عام، ما يعكس مخاوف بشأن بيع شركات أخرى تصنع مركبات كهربائية وبشأن تباطؤ الاقتصاد والقلق من أن تعوق مساعي إيلون ماسك الأخرى الشركة، مثلما سعى العام الماضي لشراء «تويتر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ارتفاع حصيلة «مجزرة جنين».. والجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بـ«تحرك فوري»

ارتفاع حصيلة «مجزرة جنين».. والجامعة العربية تطالب المجتمع الدولي بـ«تحرك فوري»
ترامب: «فيسبوك» خسر مليارات الدولارات منذ حظري

ترامب: «فيسبوك» خسر مليارات الدولارات منذ حظري
زيلينسكي يطلب من حلفائه الغربيين صواريخ بعيدة المدى ومقاتلات

زيلينسكي يطلب من حلفائه الغربيين صواريخ بعيدة المدى ومقاتلات
مئات العراقيين يتظاهرون أمام البنك المركزي احتجاجا على تراجع قيمة الدينار

مئات العراقيين يتظاهرون أمام البنك المركزي احتجاجا على تراجع قيمة الدينار
أوريستانيو «ميسي الصغير».. ارتبطت بإنتر وأدين بالفضل لوالدي

أوريستانيو «ميسي الصغير».. ارتبطت بإنتر وأدين بالفضل لوالدي
سحب القوات الفرنسية من بوركينا فاسو في غضون شهر

سحب القوات الفرنسية من بوركينا فاسو في غضون شهر
أنشيلوتي: مودرتش وكروس ما زالا مهمين في وسط الريال ومستوى فالفيردي لا يقلقني

أنشيلوتي: مودرتش وكروس ما زالا مهمين في وسط الريال ومستوى فالفيردي لا يقلقني
«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»

«أدرينالين».. يستضيف «العقلية»
فنلندا تسمح بتصدير معدات عسكرية إلى تركيا لأول مرة منذ 2019

فنلندا تسمح بتصدير معدات عسكرية إلى تركيا لأول مرة منذ 2019
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مآسي الرياضة الليبية.. وخروجنا من بطولة «الشان» الأفريقية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: مآسي الرياضة الليبية.. وخروجنا من بطولة ...
«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار

«ناتو»: بإمكان الدبابات الألمانية مساعدة أوكرانيا على الانتصار
«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر «WTV»

«دورينا» يعود من جديد.. و«بوابة الوسط» تستعرض المواعيد الكاملة للنقل المباشر عبر...
كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا

كاريكاتير حليم - تزايد تعاطي المخدرات بين الشباب في ليبيا
أسوة بـ«شباب الجبل».. «دارنس» و«المدينة» و«الخمس» تعلق مشاركتها في «دورينا»

أسوة بـ«شباب الجبل».. «دارنس» و«المدينة» و«الخمس» تعلق مشاركتها في «دورينا»
بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات

بن قدارة: 36 مليار دينار فاتورة استيراد ليبيا من المحروقات
بحجة جارك أخرب دارك

بحجة جارك أخرب دارك
استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد

استقالة مجموعة من كبار المسؤولين الأوكرانيين بعد فضيحة فساد
كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!

كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
واشنطن تدعو لاتخاذ خطوات «عاجلة» لضمان الأمن الغذائي في أفريقيا
واشنطن تدعو لاتخاذ خطوات «عاجلة» لضمان الأمن الغذائي في أفريقيا
تظاهرة أمام «المركزي» اللبناني مع تسجيل الليرة انهيارا جديدا
تظاهرة أمام «المركزي» اللبناني مع تسجيل الليرة انهيارا جديدا
ماكرون يستقبل رئيس الوزراء العراقي في باريس لبحث الطاقة والأمن
ماكرون يستقبل رئيس الوزراء العراقي في باريس لبحث الطاقة والأمن
عودة خدمات «مايكروسوفت» إلى نشاطها الطبيعي بعد عطل كبير أصابها حول العالم
عودة خدمات «مايكروسوفت» إلى نشاطها الطبيعي بعد عطل كبير أصابها ...
مئات العراقيين يتظاهرون أمام البنك المركزي احتجاجا على تراجع قيمة الدينار
مئات العراقيين يتظاهرون أمام البنك المركزي احتجاجا على تراجع قيمة...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزير الطاقة السعودي يكشف خطة المملكة لتصنيع الوقود النووي
وزير الطاقة السعودي يكشف خطة المملكة لتصنيع الوقود النووي...
أوراق نقدية جديدة في الأردن تحمل صورة الملك عبدالله و«الأقصى»
أوراق نقدية جديدة في الأردن تحمل صورة الملك عبدالله ......
تراجع الدولار أمام «الإسترليني» بعد صدور بيانات التوظيف الأميركية
تراجع الدولار أمام «الإسترليني» بعد صدور بيانات التوظيف ......
«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%
«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%...
الأكبر في العالم.. ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي لـ3.128 تريليون دولار في ديسمبر
الأكبر في العالم.. ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي ......
المزيد
«بوينغ» تسجل خسارة في الفصل الرابع
«بوينغ» تسجل خسارة في الفصل الرابع...
أرباح قياسية لـ«تيسلا» في الربع الأخير من 2022
أرباح قياسية لـ«تيسلا» في الربع الأخير من 2022...
استقرار أسعار النفط في ظل ترقب لاجتماع «أوبك بلس»
استقرار أسعار النفط في ظل ترقب لاجتماع «أوبك بلس»...
مئات العراقيين يتظاهرون أمام البنك المركزي احتجاجا على تراجع قيمة الدينار
مئات العراقيين يتظاهرون أمام البنك المركزي احتجاجا على تراجع......
عودة خدمات «مايكروسوفت» إلى نشاطها الطبيعي بعد عطل كبير أصابها حول العالم
عودة خدمات «مايكروسوفت» إلى نشاطها الطبيعي بعد عطل كبير ......
المزيد