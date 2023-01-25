عودة خدمات «مايكروسوفت» إلى نشاطها الطبيعي بعد عطل كبير أصابها حول العالم

القاهرة - بوابة الوسط

واجهت خدمات عدة تابعة لمجموعة مايكروسوفت بينها أداة العمل التعاوني «تيمز» وخدمة المراسلة «أوتلوك»، تعطلا على نطاق واسع صباح الأربعاء في جميع أنحاء العالم بسبب مشكلة في إعدادات الشبكة، على ما أعلنت المجموعة الأميركية على «تويتر».

بعد نحو ثلاث ساعات على صدور الإشارات الأولى، قالت شركة مايكروسوفت على تويتر إنها «ألغت» عملية تحديث الإعدادات الأخيرة التي تسببت بالمشكلة، وفقًا للشركة، بحسب «فرانس برس».

عودة جميع الخدمات إلى وضعها الطبيعي

وكتبت المجموعة قبيل الساعة 11,00 ت غ (12,00 في باريس) «نراقب عودة جميع الخدمات إلى وضعها الطبيعي ويبلغ بعض العملاء عن تراجع» الاضطرابات. واشتكى مستخدمون كثر حول العالم عبر «تويتر» من تعذر استخدام الأدوات الاعتيادية التابعة لمجموعة مايكروسوفت.

وكتب أحد المستخدمين «لديّ فرض عليّ تسليمه في غضون نصف ساعة عبر تيمز والخوادم لا تعمل في الهند. تفضلوا بإصلاح الوضع».

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وعبر موقع «داون ديتكتر» المتخصص، تم الإبلاغ عن حوادث في الولايات المتحدة وأوروبا طالت خدمات كثيرة أخرى تابعة للمجموعة الأميركية العملاقة، بينها منصة ألعاب الفيديو «إكس بوكس لايف» وشبكة «لينكد إن» الاجتماعية المخصصة للمهنيين. غير أن عدد البلاغات آخذ في التراجع.

المشكلة مرتبطة بشكل عام بمسألة الاتصال

على صفحة معلومات مخصصة، أقر عملاق الكمبيوتر بأن بعض المستخدمين لم يتمكنوا من الوصول إلى عشرات الخدمات بما في ذلك «تيمز» أو «اكستشينج» أو «أوتلوك» أو «شيربوينت» أو «وان درايف فور بيزنس». يبدو أن المشكلة مرتبطة بشكل عام بمسألة الاتصال.

وقد أعلنت المجموعة العملاقة في مجال المعلوماتية منتصف الشهر الحالي عزمها صرف حوالى عشرة آلاف موظف بحلول نهاية مارس (أي ما يناهز 5% من إجمالي الموظفين)، عازية هذه الخطوة إلى الوضع الاقتصادي الصعب والتغير في الأولويات لدى الزبائن.

وقد تراجع نمو المجموعة وتناقصت أرباحها خلال الربع الأخير من 2022، وفق نتائج نشرتها الثلاثاء، ما يؤشر إلى أن الإطار الاقتصادي العام يطال حتى المجموعات العملاقة في القطاع.