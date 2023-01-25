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النرويج تطرح عددا قياسيا من مناطق التنقيب عن النفط والغاز

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 يناير 2023, 08:15 صباحا
النرويج تطرح عددا قياسيا من مناطق التنقيب عن النفط والغاز
سفينة شحن غاز مسال في مرفأ بالنرويج، (أرشيفية: ا ف ب)
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أعلنت النرويج خططها لطرح عدد قياسي من مناطق التنقيب عن الغاز والنفط في القطب الشمالي أمام الشركات للاستكشاف، ما استدعى تنديد منظمات بيئية غير حكومية بهذا الترويج «العدواني» لاستخدام الوقود الأحفوري.

واقترحت الدولة الاسكندنافي التي تعد من أبرز منتجي الغاز الطبيعي والنفط في أوروبا 92 منطقة تنقيب، بينها 78 منطقة في بحر بارنتس في أقصى الشمال، أما المناطق الـ14 الأخرى فهي في بحر النرويج قرب الدائرة القطبية الشمالية، حسب وكالة «فرانس برس»

وقال وزير النفط والطاقة النروجي تيري آسلاند في بيان أمس الثلاثاء إن «الاستكشافات الجديدة ضرورية لمواصلة تطوير المناطق النرويجية» وهي أيضا مهمة لأوروبا.

وهذا الإعلان جزء من جولة منح تراخيص التنقيب السنوية في المناطق «الناضجة» كما تسمى، أي المناطق التي تم استكشافها على نطاق واسع.

وكانت حكومة يسار الوسط التي تفتقر إلى الغالبية البرلمانية قد توصلت إلى اتفاق مع حزب اليسار الاشتراكي العام الماضي لمنع التنقيب في المناطق غير المستكشفة بحلول العام 2025. وأثارت مقترحات الحكومة بطرح هذا العدد الكبير من المناطق أمام الاستكشاف الغضب في أوساط المنظمات البيئية.

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