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إغلاق محطة قطارات مزدحمة في باريس إثر عمل تخريبي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 يناير 2023, 10:47 مساء
إغلاق محطة قطارات مزدحمة في باريس إثر عمل تخريبي
محطة قطارات الشرق الفرنسية. (أ ف ب)
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شهدت محطة قطارات مزدحمة في باريس توقفا شبه كامل لحركة النقل الثلاثاء بعد أن تسبب حريق مفتعل في تعطيل عمل مركز توجيه القطارات المتجهة إلى شرق العاصمة الفرنسية.

قالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية في فرنسا (SNCF) إن حركة القطارات من محطة «غار دو ليست» التي تسير قطارات إلى شرق فرنسا وألمانيا وكذلك إلى الضواحي الشرقية للعاصمة باريس، توقفت طوال اليوم باستثناء عدد قليل من الخدمات المحلية، بحسب «فرانس برس». 

حريق عند مركز لتوجيه القطارات
إغلاق محطة رئيسية في باريس مدة يوم كامل أمر غير معتاد على الإطلاق، وكانت منصات المحطة الصاخبة في العادة هادئة على نحو مخيف بعد ظهر الثلاثاء. وقالت الشركة إن العمليات ستظل معطلة الأربعاء وسيغادر قطار واحد فقط من كل ثلاثة قطارات عالية السرعة TGV. 

واندلع الحريق عند مركز لتوجيه القطارات قبل ساعة الذروة الصباحية. وقالت الشركة إنها ظنت في البداية أنه حادث ولكن تبين فيما بعد أنه حريق متعمد. وقالت ناطقة باسم الشركة «هذا حريق اندلع عمدا». وقدمت الشركة شكوى جنائية للشرطة ولم يجر التعرف بعد على هوية الجناة أو هدفهم من استهداف جزء صغير ولكن مهم من البنية التحتية. 

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وقال وزير النقل كليمن بون إنه جرى تدمير 48 مجموعة كابلات تضم 600 كابل كهربائي فردي. وقال للصحفيين في المحطة «الليلة الماضية ارتكب عمل تخريبي سافر». وأضاف أن فيما يمكن أن تكون عمليات التخريب متكررة، كان هذا الحادث «شيئًا استثنائيًا جدًا».

حقيقا جنائي ضد أشخاص مجهولين 
قالت نيابة بلدة مو الواقعة شرقي باريس إنها بدأت تحقيقا جنائيا ضد أشخاص مجهولين بسبب تعمد إحداث أضرار وتعريض حياة آخرين للخطر.  تعد محطة غار دو ليست خامس أكثر محطة للسكك الحديدية ازدحامًا في العاصمة الفرنسية واستخدمها العام الماضي حوالي 28 مليون شخص.

يأتي التعطيل أيضًا في وقت يستعد فيه العاملون في قطاع السكك الحديدية لتنفيذ سلسلة من الإضرابات تعبيرًا عن احتجاج النقابات على تعديل نظام التقاعد الذي تخطط له الحكومة. 

فقد أُعلن إضراب وطني آخر في 31 يناير، بعد إضراب واسع في 19 من هذا الشهر. وقالت النقابات الثلاثاء إن عمال السكك الحديدية سيضربون أيضًا في 7 و8 فبراير.

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