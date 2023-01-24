أسعار النفط ترتفع مع آمال زيادة الطلب في الصين

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط الخام في التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، وسط آمال بتعافي الطلب على الوقود من الصين أكبر مستورد، رغم أن المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأميركي حدت المكاسب.

وسجل خام «برنت» 88.14 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 81.64 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وقال محللون في «غولدمان ساكس»، إن سلعا مثل النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة والغاز الطبيعي المسال وفول الصويا من المقرر أن تستفيد من طفرة الطلب في الصين.

علامات ازدياد الشراء في الصين

وبدأت أسعار النفط الخام في الارتفاع، بعدما ظهرت علامات على اتجاه الصين لزيادة الشراء، كما يخشى التجار من أن العقوبات المفروضة على روسيا قد تؤدي إلى تشديد الإمدادات.

واقترب الدولار من أدنى مستوى له منذ تسعة أشهر مقابل اليورو، وتراجع عن المكاسب الأخيرة مقابل الين، حيث واصل التجار قياس مخاطر الركود في الولايات المتحدة، والمسار لسياسة الاحتياطي الفدرالي. وضعف الدولار يجعل السلع المقومة به، بما في ذلك النفط، أرخص للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وقال المحلل في أواندا إدوارد مويا، في مذكرة، إن الاقتصاد في الولايات المتحدة «ما زال من الممكن أن يتدحرج، ولا يزال بعض تجار الطاقة متشككين بشأن السرعة التي سيرتد بها الطلب الصيني على النفط الخام هذا الربع».

وعلى صعيد المخزون، أظهر استطلاع أولي لـ«رويترز» أمس الإثنين أنه من المتوقع أن ترتفع المخزونات الأميركية من النفط الخام والبنزين الأسبوع الماضي، بينما شهدت مخزونات نواتج التقطير انخفاضا.