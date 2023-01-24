  • Alwasat News
Atwasat

أسعار النفط ترتفع مع آمال زيادة الطلب في الصين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 24 يناير 2023, 08:50 صباحا
أسعار النفط ترتفع مع آمال زيادة الطلب في الصين
حفارات تعمل بقطاع النفط، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

ارتفعت أسعار النفط الخام في التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، وسط آمال بتعافي الطلب على الوقود من الصين أكبر مستورد، رغم أن المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد الأميركي حدت المكاسب.

وسجل خام «برنت» 88.14 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى 81.64 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وقال محللون في «غولدمان ساكس»، إن سلعا مثل النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة والغاز الطبيعي المسال وفول الصويا من المقرر أن تستفيد من طفرة الطلب في الصين.

علامات ازدياد الشراء في الصين
وبدأت أسعار النفط الخام في الارتفاع، بعدما ظهرت علامات على اتجاه الصين لزيادة الشراء، كما يخشى التجار من أن العقوبات المفروضة على روسيا قد تؤدي إلى تشديد الإمدادات.

واقترب الدولار من أدنى مستوى له منذ تسعة أشهر مقابل اليورو، وتراجع عن المكاسب الأخيرة مقابل الين، حيث واصل التجار قياس مخاطر الركود في الولايات المتحدة، والمسار لسياسة الاحتياطي الفدرالي. وضعف الدولار يجعل السلع المقومة به، بما في ذلك النفط، أرخص للمشترين الذين يستخدمون عملات أخرى.

وقال المحلل في أواندا إدوارد مويا، في مذكرة، إن الاقتصاد في الولايات المتحدة «ما زال من الممكن أن يتدحرج، ولا يزال بعض تجار الطاقة متشككين بشأن السرعة التي سيرتد بها الطلب الصيني على النفط الخام هذا الربع».

وعلى صعيد المخزون، أظهر استطلاع أولي لـ«رويترز» أمس الإثنين أنه من المتوقع أن ترتفع المخزونات الأميركية من النفط الخام والبنزين الأسبوع الماضي، بينما شهدت مخزونات نواتج التقطير انخفاضا.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هل اقتربت البشرية من التدمير الذاتي؟

هل اقتربت البشرية من التدمير الذاتي؟
ترشيح توم هانكس لـ3 من جوائز الأسوأ

ترشيح توم هانكس لـ3 من جوائز الأسوأ
كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!

كاريكاتير خيري - كرسي المنصب!
جيرو يزف نبأ سعيدا لجماهير ميلان.. وعن اعتزاله دوليا: لماذا أترك «الديوك» كما فعل هوغو؟

جيرو يزف نبأ سعيدا لجماهير ميلان.. وعن اعتزاله دوليا: لماذا أترك «الديوك» كما ...
بعد غياب 276 يوما.. ميلان يرفض التجديد لإبراهيموفيتش ويعرض عليه منصب السفير

بعد غياب 276 يوما.. ميلان يرفض التجديد لإبراهيموفيتش ويعرض عليه منصب السفير
إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟

إتاحة تقنية الذكاء الصناعي لـ«شات جي.بي.تي».. ماذا يعني ذلك؟
«عريس اللوز والليمون».. 39 عاما على رحيل الشاعر الفلسطيني معين بسيسو

«عريس اللوز والليمون».. 39 عاما على رحيل الشاعر الفلسطيني معين بسيسو
حديث قصير لكريستيانو عقب أول فوز مع النصر.. واستعداد خاص للسوبر السعودي أمام الاتحاد

حديث قصير لكريستيانو عقب أول فوز مع النصر.. واستعداد خاص للسوبر السعودي أمام ...
ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب

ما الأسباب وراء إخفاق البعثة الأممية في ليبيا؟ معهد أميركي يجيب
رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد

رئيس الوزراء الياباني: البلاد على شفا «خلل اجتماعي» في ظل تراجع أعداد المواليد
مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار أميركي

مع استمرار نشاط شركته في صربيا وأوكرانيا وليبيا.. «طباخ بوتين» يرد على قرار ...
كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا

كاريكاتير حليم - مسار الانتخابات في ليبيا
علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة

علماء يبحثون سبب نفوق أعداد كبيرة من القشريات بالمملكة المتحدة
الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع

الصين تسجل 12658 وفاة بـ«كوفيد-19» خلال أسبوع
بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟

بعد زيارة بيرنز.. «الأناضول»: هل هناك طبخة أميركية جديدة بشأن ليبيا؟
المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا

المنتخب الليبي يودع «شان» بالفوز على أثيوبيا
بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا

بالصور.. المنتخب الليبي يسجل الهدف الثاني في شباك إثيوبيا
مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني

مؤتمر أنشيلوتي: كامافينغا مهم جدا لنا وانتهاء أزمة تشواميني
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
اليوم.. عرض خطة إصلاح نظام التقاعد الفرنسي خلال اجتماع مجلس وزراء
اليوم.. عرض خطة إصلاح نظام التقاعد الفرنسي خلال اجتماع مجلس وزراء
إعفاء محافظ البنك المركزي العراقي وسط تقلّب سعر صرف الدينار
إعفاء محافظ البنك المركزي العراقي وسط تقلّب سعر صرف الدينار
إضراب جديد لطواقم فرق الإسعاف في بريطانيا للمطالبة بزيادة الأجور
إضراب جديد لطواقم فرق الإسعاف في بريطانيا للمطالبة بزيادة الأجور
الرئيس الجزائري: عائلة واحدة نهبت 36 مليار دولار وماضون بمحاربة الفساد
الرئيس الجزائري: عائلة واحدة نهبت 36 مليار دولار وماضون بمحاربة ...
الحكومة الفرنسية تتبنى خطة إصلاح نظام التقاعد رغم الاحتجاجات
الحكومة الفرنسية تتبنى خطة إصلاح نظام التقاعد رغم الاحتجاجات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وزير الطاقة السعودي يكشف خطة المملكة لتصنيع الوقود النووي
وزير الطاقة السعودي يكشف خطة المملكة لتصنيع الوقود النووي...
أوراق نقدية جديدة في الأردن تحمل صورة الملك عبدالله و«الأقصى»
أوراق نقدية جديدة في الأردن تحمل صورة الملك عبدالله ......
العراق يسجل أعلى إيرادات نفطية في 2022 بقيمة 115 مليار دولار
العراق يسجل أعلى إيرادات نفطية في 2022 بقيمة 115 مليار دولار...
تراجع الدولار أمام «الإسترليني» بعد صدور بيانات التوظيف الأميركية
تراجع الدولار أمام «الإسترليني» بعد صدور بيانات التوظيف ......
«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%
«البنك الدولي» يخفض توقعات النمو العالمي في 2023 إلى 1.7%...
المزيد
أسعار النفط ترتفع مع آمال زيادة الطلب في الصين
أسعار النفط ترتفع مع آمال زيادة الطلب في الصين...
لاغارد: استمرار رفع معدلات الفائدة «بوتيرة ثابتة» لمكافحة التضخّم في منطقة اليورو
لاغارد: استمرار رفع معدلات الفائدة «بوتيرة ثابتة» لمكافحة ......
الجزائر وإيطاليا تعتزمان تعزيز تعاونهما في مجال الطاقة لمواجهة الأزمة الأوروبية
الجزائر وإيطاليا تعتزمان تعزيز تعاونهما في مجال الطاقة ......
الحكومة الفرنسية تتبنى خطة إصلاح نظام التقاعد رغم الاحتجاجات
الحكومة الفرنسية تتبنى خطة إصلاح نظام التقاعد رغم الاحتجاجات...
الرئيس الجزائري: عائلة واحدة نهبت 36 مليار دولار وماضون بمحاربة الفساد
الرئيس الجزائري: عائلة واحدة نهبت 36 مليار دولار وماضون ......
المزيد