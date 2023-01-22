وزير المالية الألماني يحذر من الانفصال السريع عن السوق الصينية

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، اليوم الأحد، إنه على ألمانيا تقليص اعتمادها على الصين بشكل تدريجي، لأن فك الارتباط بالسوق الصينية سيؤدي إلى فقد وظائف في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وتعمل ألمانيا على استراتيجية جديدة تجاه الصين، تنظر إلى العلاقات بشكل أكثر واقعية وتهدف إلى تقليل الاعتماد على القوة الاقتصادية العظمى في آسيا، والتي تعد الشريك التجاري الأول للبلاد منذ العام 2016، وفق وكالة «رويترز».

«لا بد من تحسين الظروف السياسية»

ونقلت صحيفة «فيلت إم زونتاج»، عن ليندنر، قوله إن «فصل اقتصادنا عن السوق الصينية لن يكون في مصلحة الوظائف في ألمانيا».

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وقال «ليندنر» إنه لا بد من أن تصبح مناطق وأسواق العالم الأخرى تدريجيا أكثر أهمية للأعمال الألمانية خلال السنوات والعقود القادمة، موضحا «لا بد من تحسين الظروف السياسية من أجل ذلك».