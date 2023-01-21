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موسكو تتهم الأمم المتحدة بـ«تشويه الحقائق» بشأن اتفاق الحبوب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 يناير 2023, 09:25 مساء
موسكو تتهم الأمم المتحدة بـ«تشويه الحقائق» بشأن اتفاق الحبوب
عدد من السفن تنتظر التفتيش بموجب مبادرة حبوب البحر الأسود التابعة للأمم المتحدة في المرسى الجنوبي لمضيق البوسفور في إسطنبول. (الإنترنت)
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نفت روسيا، السبت، تعمد تأخير عمليات تفتيش سفن نقل الحبوب عبر البحر الأسود، في إطار صفقة الحبوب الموقعة مع أوكرانيا برعاية تركية وأممية، متهمة الأمم المتحدة بـ«تشويه الحقائق»، كما أشارت إلى «مشكلة مصطنعة» من الشركات التجارية الأوكرانية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن «لا صحة للبيانات الواردة في البيان الإعلامي للأمانة العامة للأمم المتحدة الصادر في 19 يناير، بشأن وجود أكثر من 100 سفينة في المياه الإقليمية لتركيا ومرتبطة بالمبادرة (الحبوب)»، موضحة أن هناك حالياً نحو 64 سفينة متوقفة في الموانئ الأوكرانية وفي مناطق التفتيش.

وأشارت إلى أن الجانب الأوكراني يتولى وضع قائمة أولويات عمليات الفحص والمرور، وأن الممثلين الروس «لا يؤثرون عليها بأي شكل من الأشكال». وقالت إن الشركات التجارية الأوكرانية خلقت «مشكلة مصطنعة»، عبر استئجار سفن لا تندرج في الاتفاق.

 إعادة حركة تصدير الأسمدة والمنتجات الزراعية
وأضافت الخارجية الروسية أنه «إذا كان تنفيذ هذه المبادرة الإنسانية البحتة يتقدم بمثل هذه الصعوبة، فلا يمكن القول إن الأمم المتحدة ساعدت في إعادة حركة تصدير الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية لطبيعتها».

ولفتت الوزارة إلى أن «حديث الأمم المتحدة عن تهديدات الجوع والأمن الغذائي العالمي يجب ألا يكون مجرد غطاء لخدمة العقود التجارية من الأوكرانيين، والمصالح الاقتصادية للمستفيدين الغربيين».

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وشهدت إسطنبول في يوليو 2022 توقيع اتفاق لتصدير الحبوب والمنتجات الزراعية الأوكرانية عبر البحر الأسود، بين روسيا والأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا. وبموجب الاتفاق، يجري تفتيش السفن المتجهة إلى أوكرانيا والقادمة منها في المياه التركية. وتعمل الأطراف الأربعة معاً للموافقة على السفن التي تبحر بموجب الاتفاقية وتفتيشها.

وفي 17 نوفمبر، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تمديد الاتفاق 120 يوماً اعتباراً من الـ19 من الشهر نفسه.

«الحبوب لا تذهب للدول الفقيرة»
وذكرت الخارجية الروسية أنه منذ بدء تنفيذ مبادرة الحبوب التي وقعت في يوليو العام الماضي، غادرت 688 سفينة موانئ أوديسا وتشرنومورسك ويوزني الأوكرانية، حاملة أكثر من 18.2 مليون طن من الطعام حتى السبت، وتتألف حمولتها من 46.1% من علف الذرة، و 5.9% من الطحين.

وأوضحت أن حصة القمح تبلغ 27.57% فقط، ومع ذلك «فإن نشرة الأمم المتحدة تركز عليها بشكل خاص».

وذكر البيان أن 16% فقط من تلك الواردات «ذهبت إلى دول دخلها أقل من المتوسط، فيما توجهت 47% منها إلى دول ذات دخل مرتفع، وحملت سفن الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة نحو 2% فقط من إجمالي الشحنات».

تحويل المبادرة من «إنسانية إلى تجارية»
واتهمت روسيا الأمم المتحدة بتحويل المبادرة من «إنسانية إلى تجارية»، وقالت إنه «لذلك يرفض مسؤولو المنظمة الكشف عن مستقبلي الشحنات»، بحسب البيان.

واتهمت موسكو السلطات الأوكرانية بإعاقة توريد المواد الخام اللازمة لإنتاج ما يكفي من الأسمدة لإطعام 200 مليون شخص، عبر ربط موافقتها بعدد من الشروط السياسية، بينما «لا تفعل الأمم المتحدة شيئاً لحل تلك المشكلة»، بحسب البيان الروسي.

وأشارت إلى إطلاق روسيا مبادرة لنقل الأسمدة مجاناً إلى دول أفريقية، بينما الشحنات محتجزة في لاتفيا وإستونيا وبلجيكا وهولندا.

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