يلين: تخلف واشنطن عن سداد ديونها قد يؤدي إلى «أزمة مالية عالمية»

القاهرة - بوابة الوسط

حذّرت وزيرة الخزانة الأميركيّة جانيت يلين، عبر شبكة «سي إن إن» أمس الجمعة، من أنّ التخلّف عن سداد الديون الأميركيّة سيؤدّي «بالتأكيد إلى ركود في الولايات المتحدة وقد يؤدّي إلى أزمة ماليّة عالميّة».

وكانت وزيرة الخزانة تتحدّث من داكار في السنغال في إطار زيارة تستغرق عشرة أيام إلى القارة الإفريقية، ستقودها أيضًا إلى زامبيا وجنوب إفريقيا، وفق وكالة «فرانس برس». وقد بلغت الولايات المتحدة الجمعة سقف الدين الذي حدّده الكونغرس ولم يتمكّن المسؤولون حتى الآن من التوصّل إلى اتّفاق في هذا الشأن.