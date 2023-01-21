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يلين: تخلف واشنطن عن سداد ديونها قد يؤدي إلى «أزمة مالية عالمية»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 يناير 2023, 08:34 صباحا
يلين: تخلف واشنطن عن سداد ديونها قد يؤدي إلى «أزمة مالية عالمية»
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين. (الإنترنت)
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حذّرت وزيرة الخزانة الأميركيّة جانيت يلين، عبر شبكة «سي إن إن» أمس الجمعة، من أنّ التخلّف عن سداد الديون الأميركيّة سيؤدّي «بالتأكيد إلى ركود في الولايات المتحدة وقد يؤدّي إلى أزمة ماليّة عالميّة». 

وكانت وزيرة الخزانة تتحدّث من داكار في السنغال في إطار زيارة تستغرق عشرة أيام إلى القارة الإفريقية، ستقودها أيضًا إلى زامبيا وجنوب إفريقيا، وفق وكالة «فرانس برس». وقد بلغت الولايات المتحدة الجمعة سقف الدين الذي حدّده الكونغرس ولم يتمكّن المسؤولون حتى الآن من التوصّل إلى اتّفاق في هذا الشأن.

«إجراءات استثنائية» للديون الأميركية
وأطلقت وزارة الخزانة «إجراءات استثنائية» الخميس لمواصلة الوفاء بالتزاماتها وتجنّب التخلّف عن السداد، ريثما يتم التوصّل إلى اتّفاق سياسي. وقالت يلين إنّه في حال التخلّف عن سداد الدين الأميركي «فإنّ تكاليف الاقتراض لدينا سترتفع، وسيرى كلّ أميركي أنّ تكاليف الاقتراض الخاصّة به ستتبع الاتّجاه نفسه» وترتفع هي أيضًا.

وأضافت «علاوةً على ذلك، فإنّ الفشل في سداد أي مدفوعات... سيؤدّي بلا شكّ إلى حدوث ركود في الاقتصاد الأميركي، ويمكن أن يتسبّب في أزمة ماليّة عالميّة». وشدّدت على أنّ «هذا سيُقوّض بلا شكّ دور الدولار بوصفه عملة احتياطيّة تُستخدم في المعاملات في كل أنحاء العالم. وأميركيّون كثر سيفقدون وظائفهم».

وأكّد البيت الأبيض مساء الجمعة أنّ الرئيس جو بايدن سيبحث قريبًا مع الزعيم الجمهوري كيفن مكارثي في مسألة سقف الدين الأميركي، وهو موضوع خلافي في واشنطن. ويُحتمل أن يؤدّي التخلّف عن السداد إلى إثارة الذعر في الأسواق الماليّة ومن ثمّ في الاقتصاد العالمي، في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة تخطّي فترة اقتصاديّة صعبة بعد «كوفيد» من دون الوقوع في الركود.

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