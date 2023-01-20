ارتفاع التضخم السنوي بالمغرب إلى 6.6٪ في 2022

القاهرة - بوابة الوسط

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، إن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في المملكة ارتفع إلى 6.6% في 2022، مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواصلات.

وذكرت المندوبية، أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت 11%، بينما زادت المواد غير الغذائية 3.9%، وأسعار المواصلات 12.2%، نتيجة صعود أسعار الوقود في العام الماضي، بحسب وكالة رويترز.

ارتفاع التضخم الأساسي لـ5.8%

كما صعد مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني السلع المعرضة لتقلب الأسعار، لـ5.8% في 2022.

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وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر 0.1% في ديسمبر الماضي، بعد زيادة بنسبة 0.4% في نوفمبر. فيما بلغ معدل التضخم السنوي في المغرب 3.2% في عام 2021.