تبون يتوقع نموا بـ5% لاقتصاد الجزائر ورفع الأجور بنسبة 47% مع نهاية 2023

القاهرة - بوابة الوسط

توقع الرئيس عبدالمجيد تبون، اليوم الخميس، أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد الجزائري للعام الجاري 2023 نحو 5%، مشيرا إلى أن احتياطي النقد الأجنبي في البلاد ارتفع إلى أكثر من 60 مليار دولار فيما بلغ النمو الاقتصادي للعام المنقضي 2022 نحو 4.1%، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أعمال اجتماع الحكومة والولاة بقصر الأمم في الجزائر العاصمة، والتي تطرق خلالها إلى جملة من المؤشرات والنتائج الإيجابية التي شهدتها الجزائر خلال السنوات الثلاث الماضية.

وفي كلمته التي نشرت مقتطفات منها الرئاسة الجزائرية، أكد تبون للحكومة والولاة أن المؤشرات والنتائج الإيجابية التي تحققت في السنوات الثلاث الماضية كانت «بفضل الاستراتيجية التنموية المجسدة ومشاركة الولاة في حلحلة المشاكل التي كانت تعيق المؤسسات لأسباب بيروقراطية أو فراغات تشريعية».

تقليص فاتورة الاستيراد السنوي في الجزائر

وأضاف أن من بين النتائج التي سمحت بخلق «ديناميكية واضحة اقتصادية واجتماعية» بالجزائر، «تقليص فاتورة الاستيراد بمبلغ يتراوح بين 36 و38 مليار دولار»، بعد أن «بلغت هذه الفاتورة في الماضي 63 مليار دولار سنويا بسبب تضخيم الفواتير وتبذير المال العام».

وتابع: «لقد نجحنا في تقليص الاستيراد دون حرمان المواطن من مختلف المتطلبات.. ولم يعد هناك استيراد مزيف»، مؤكدا أن عملية تطهير الواردات «ما زالت متواصلة لأن هناك واردات مبالغ فيها»، مذكرا بأن الاقتصاد يبنى على الإنتاج لا على الاستيراد.

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وجدد تبون دعوته الحكومة والولاة إلى ضرورة «التخلي عن التردد والتحلي بروح المبادرة والجرأة لتسريع وتيرة العمل»، مشيرا إلى أنه «في ظرف ثلاثة أشهر رُفع القيد على عدد من المؤسسات الاقتصادية، ما بين 600 أو 700 وِحدة مجهرية وصغيرة ومتوسطة وكبيرة، سمحت بخلق 52 ألف منصب شغل».

تبون: 7 مليارات دولار صادرات غير نفطية للجزائر في 2022

كما ذكر تبون أن من بين النتائج الإيجابية الأخرى التي تحققت في الجزائر على الصعيد الاقتصادي، رفع الصادرات خارج المحروقات قائلا: «تمكنا، ولأول مرة، من رفع التصدير من 7. 1 مليار دولار سنة 2019، إلى 5 مليارات دولار في 2021، ثم 7 مليارات دولار في 2022، بارتفاع سنوي قدره 30%».

وذكر الرئيس تبون بأسس الحوكمة الجديدة التي سيتم تثبيتها من خلال تنويع مصادر التمويل وتحسين أساليب التسيير التي طالب الولاة بتغييرها دون انتظار التعليمات المركزية، مؤكدا في هذا الشأن أن الوالي في منطقته يعد بمثابة «رئيس الحكومة في ولايته».

كما أكد الرئيس الجزائري أن سنة 2023 ستشهد «زيادة في سرعة الإنجاز وتعزيز المكاسب» قائلا: «نحن ماضون في تحسين الظروف المعيشية للمواطن الذي يبقى في صدارة أولوياتنا وتحسين الخدمة العمومية واستعادة العقار وتثمين العقار الفلاحي، مع تشجيع إنشاء المؤسسات وخلق مناصب العمل».

رفع الرواتب في الجزائر بنسبة 47% خلال 2023

ونوه بأن الدولة الجزائرية تعمل خلال العام الجاري على رفع مستوى المعيشة والقدرة الشرائية وتقليص التضخم، وحماية المواطن من التبعات الاقتصادية العالمية، منوها بأنه سيتم رفع الأجور بنسبة 47% مع نهاية 2023 وبداية 2024 لأن الرواتب لا تزال «غير كافية».

وأعلن تبون أن السنة الجارية ستشهد «انطلاق أول مصنع جزائري لإنتاج السكر من الحقل إلى المستهلك وأول إنتاج وطني 100% لزيت المائدة تحت حماية الدولة والقانون»، داعيا المواطنين إلى إيداع أموالهم في البنوك لحماية الاقتصاد الوطني والمواطنين.