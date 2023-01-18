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«مايكروسوفت» تعتزم تسريح 10 آلاف موظف

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 18 يناير 2023, 10:38 مساء
«مايكروسوفت» تعتزم تسريح 10 آلاف موظف
شعار «مايكروسوفت» في صورة التقطت خلال مؤتمر في مدينة ليل الفرنسية، 28 يناير 2020. (أرشيفية: ف ب)
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أعلنت مايكروسوفت، عملاق المعلوماتية، أنها ستسرح 10 آلاف من موظفيها بحلول نهاية مارس؛ بسبب الآفاق الاقتصادية غير الواضحة وتغير أولويات زبائنها، مما سيؤدي إلى زعزعة قطاع التكنولوجيا، المتأثر أصلا بعدة خطط اجتماعية كبيرة.

كما تخطط الشركة التي ستصرف أقل من 5% من قوتها العاملة، لتعديل محفظتها من معدات تكنولوجيا المعلوماتية وتخفيض عدد أماكن العمل، بحسب وكالة «فرانس برس».

قال مدير مايكروسوفت ساتيا ناديلا في رسالة إلى الموظفين «هذه هي الخيارات الصعبة التي اتخذناها على مدار تاريخنا الممتد على 47 عاما لنبقى شركة مهمة في صناعة لا ترحم الذين لا يتكيفون مع التغيرات».

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توفير 1.2 مليار دولار
وستمثل الإجراءات توفيرًا قدره 1.2 مليار دولار في حسابات الفصل الثاني والتي ستنشرها المجموعة في 24 يناير. ومن المتوقع أن يزيد رقم أعمالها بنسبة 2.7% فقط خلال عام واحد، وهي وتيرة منخفضة للغاية بالنسبة لعملاق تكنولوجيا المعلوماتية المعتاد على نمو من رقمين.

وأشار ناديلا في الرسالة إلى أنه بينما «قام الزبائن بتسريع إنفاقهم على تكنولوجيا المعلوماتية أثناء الوباء فإنهم يسعون الآن إلى تحسينه من أجل «تحقيق المزيد بموارد أقل»، لافتا إلى أن الشركات في جميع أنحاء العالم حذرة بشأن مخاطر الركود، حيث إن التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي يهز القطاع.

وصمدت مايكروسوفت في البداية بفضل دينامية الحوسبة عن بعد (الحوسبة السحابية)، لكن الشركات تميل إلى الحد من استثماراتها منذ أشهر خوفا من تدهور الاقتصاد.

ولدى سؤاله الأربعاء عن تسريح موظفين خلال مداخلة في منتدى دافوس، ذكر ساتيا ناديلا أن هذا ناجم عن آثار التضخم على النمو الاقتصادي وخلص إلى أنه لا يمكن لأحد تحدي قوانين الجاذبية.

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