دراسة تكشف إمكانية استخدام السيارات الكهربائية في تخزين الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط

تستطيع السيارات الكهربائية لعب دور كبير في استقرار شبكات الكهرباء حول العالم، عبر تخزين الطاقة وضخها في الشبكات حين الحاجة، بالإضافة إلى توفيرها مساعدة في مجال تطوير الطاقات المتجددة، وفق دراسة في مجلة «نيتشر».

وأشارت الدراسة، التي نقلتها وكالة «فرانس برس»، إلى أن التحول نحو الطاقات المتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية أمر أساسي لمكافحة الاحترار المناخي، إلا أنّ هذه الطاقات التي تُنتج الكهرباء بصورة متقطعة، تحتاج إلى تطوير قدرات تخزين الكهرباء على المدى القصير (بضع ساعات).

وتتيح تقنية «من المركبة إلى الشبكة»، قيد التطوير حاليا، للسيارات الكهربائية تخزين الطاقة عند توفر كمية كبيرة من الكهرباء، ثم إعادة ضخها عبر الجهاز نفسه عندما تفتقر الشبكة للكهرباء.

ومع انتشار السيارات الكهربائية، يمكن تلبية الطلب على تخزين الطاقة بحلول العام 2030 في معظم الدول، وفق الباحث تشينجيان شو من جامعة لايدن في هولندا.

ويمكن أن تسع البطاريات بحلول العام 2050 لكمية كهرباء تتراوح بين 32 إلى 62 تيراواط، أي أكثر من احتياجات التخزين التي تتوقعها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

استخدام السيارات الكهربائية لتخزين الطاقة

وقال شو للوكالة الفرنسية إنّ «استخدام السيارات الكهربائية لتخزين الكهرباء سيخفف من العواقب المناخية المتعلقة بإنتاج معدات التخزين، بالإضافة إلى زيادة مرونة شبكة الكهرباء وتكامل الطاقات المتجددة».

وتوقع الباحث مشاركة محدودة لسائقي السيارات الكهربائية في هذا الأمر، طالما أنّ نشاط التخزين يمكن أن يقلص قليلا من عمر البطارية.

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وشدد شو على أن هذا الاستخدام «مهم»، فيما يمكن للسلطات أن تلعب دورا بارزا في هذا الشأن من خلال إقرارها تدابير تحفيزية، كتوفير مبالغ صغيرة للأفراد الذين يربطون سيارتهم بالمحطة ويتقاسمون الكهرباء، أو إلزام الشركات بجعل سياراتها متصلة بالمحطة.

وتضمنت الدراسة بيانات خاصة بالأسواق الصينية والأوروبية والأميركية والهندية، فيما أخذت في الاعتبار عوامل عدة كمختلف تقنيات البطاريات، والمسافات التي تقطعها السيارات أو متوسط درجات الحرارة التي تؤثر على عمر البطارية.