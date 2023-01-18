أسعار النفط ترتفع مدفوعة بمؤشرات إيجابية من الصين

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، لتعزز مكاسب الجلسة السابقة، مدفوعة بالتفاؤل بأن رفع القيود الصارمة لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد في الصين سيؤدي إلى تعافي الطلب على الوقود في أكبر مستورد للنفط في العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام «برنت» 63 سنتا، أو 0.73%، إلى 86.55 دولار للبرميل، بعد ارتفاع بنسبة 1.7% في الجلسة السابقة، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتا أو 0.85% إلى 80.56 دولار، بعد أن ارتفعت 0.4% يوم الثلاثاء، حسب وكالة «رويترز».

توقعات بارتفاع النمو في الصين إلى 4.9%

وتباطأ النمو الاقتصادي الصيني بشكل حاد إلى 3% في العام 2022، متخلفًا عن الهدف الرسمي نحو 5.5%، لكن البيانات لا تزال تفوق توقعات المحللين بعد أن بدأت الصين في التراجع عن سياستها المتشددة في مكافحة الجائحة، ولذا يرى محللون استطلعت «رويترز» آراءهم أن النمو في العام 2023 سينتعش إلى 4.9%.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» في تقرير شهري إن الطلب الصيني على النفط سينمو 510 آلاف برميل يوميا هذا العام، بعد التعاقد لأول مرة منذ سنوات في العام 2022 بسبب إجراءات احتواء فيروس كورونا.

قال المحلل في شركة «فوجيتومي» للأوراق المالية المحدودة توشيتاكا تازاوا: «الآمال المتزايدة في الطلب على الوقود في الصين ستنتعش بعد التحول الأخير في سياستها بشأن مكافحة الفيروس».



كما تلقت السوق دعما من توقعات بانخفاض مخزونات الخام الأمريكية بنحو 1.8 مليون برميل، رغم ارتفاع مخزونات المنتجات النفطية.