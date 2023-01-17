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«السياحة العالمية»: عدد السياح الأجانب تضاعف في 2022

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 يناير 2023, 10:46 مساء
«السياحة العالمية»: عدد السياح الأجانب تضاعف في 2022
سياح يزورون مدينة البتراء في جنوب الأردن. (أ ف ب)
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تضاعف عدد السياح الأجانب في 2022 مقارنة بالعام الذي سبقه ويتوقع أن يعود إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 في 2023 بفضل رفع القيود عن السفر خصوصا في الصين، على ما توقعت منظمة السياحة العالمية.

وبلغ عدد السياح في العالم 917 مليونًا العام الماضي في مقابل 455 مليونًا في السنة السابقة على ما أوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة وتتخذ في مدريد مقرا لها. ورأت المنظمة أن النتائج «أقوى مما كان متوقعا»، بحسب «فرانس برس».

وفي حين كان عدد السياح في العالم العام الماضي يشكل 63% فقط من المستوى المسجل في 2019 قبل جائحة كوفيد-19، توقعت منظمة السياحة العالمية أن يشكل عددهم 80 إلى 95% في 2023.

 السياحة العالمية تعزز تعافيها في 2023
وجاء في تقرير منظمة السياحة العالمية «بالنظر إلى المستقبل، يتوقع أن تعزز السياحة العالمية تعافيها في 2023 مدعومة بالطلب لا سيما من آسيا والمحيط الهادئ مع انفتاح الأسواق والوجهات» السياحية.

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وسجلت أوروبا وهي الوجهة السياحية الأكبر في العالم، وصول 585 مليون سائح العام الماضي ما يشكل 80% تقريبا من مستويات ما قبل الجائحة.

إلا أن القارتين الأفريقية والأميركية استعادتا 65% من عدد الزوار مقارنة بمرحلة ما قبل الوباء في حين بلغت النسبة 23% فقط في منطقة المحيط الهادئ بسبب القيود الأكثر صرامة المفروضة في إطار مكافحة الجائحة.

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