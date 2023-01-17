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تباين أسعار النفط.. «برنت» يرتفع وخام «غرب تكساس» يتراجع

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 17 يناير 2023, 08:16 صباحا
تباين أسعار النفط.. «برنت» يرتفع وخام «غرب تكساس» يتراجع
موقع لاستخراج النفط في تكساس الأميركية، 12 مارس 2019، (ا ف ب)
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تباينت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت الصين أضعف نمو اقتصادي لها منذ نحو نصف قرن، في حين أن التحول في أواخر العام 2022 في سياسة مكافحة فيروس «كورونا» المستجد لا يزال يدعم الآمال في انتعاش الطلب على الوقود في البلاد هذا العام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا، أو ما يعادل 0.2%، إلى 84.62 دولار، لتعوض بعضا من الخسارة البالغة 1% في الجلسة السابقة، وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 سنتا أو 0.8% إلى 79.26 دولار، حسب وكالة «رويترز».

وزاد الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 3% في العام 2022، وهو أقل بكثير من الهدف الرسمي البالغ نحو 5.5%، ويمثل ثاني أسوأ أداء منذ العام 1976، حيث تضرر الربع الأخير بشدة من قيود مكافحة «كورونا» الصارمة وتراجع سوق العقارات.

وأظهرت بيانات صادرة اليوم، انخفاض إنتاج مصافي النفط في الصين في العام 2022 بنسبة 3.4% عن العام السابق، وهو أول انخفاض سنوي لها منذ العام 2001، بينما ارتفع إنتاج النفط اليومي في ديسمبر إلى ثاني أعلى مستوى في العام 2022.

كما أدى صعود الدولار عن أدنى مستوياته في سبعة أشهر إلى الضغط على أسعار النفط، حيث أن ارتفاع الدولار يجعل النفط أكثر تكلفة لمن يملكون عملات أخرى.

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