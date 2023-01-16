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الـ«بتكوين» تنتعش وتتخطى عتبة 20 ألف دولار

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 يناير 2023, 09:50 مساء
الـ«بتكوين» تنتعش وتتخطى عتبة 20 ألف دولار
صراف آلي للبتكوين في أول متجر لهذه العملة الرقمية في روفيريتو شمال إيطاليا. (أ ف ب)
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يشهد سعر البتكوين ارتفاعا منذ أشهر، ما يعيد إحياء الحماسة في سوق العملات الافتراضية منذ إفلاس منصة «إف تي إكس» للعملات المشفرة.

بتخطيها العتبة الرمزية البالغة 20 ألف دولار ووصولها إلى 20845 دولارا صباح الاثنين، ارتفعت قيمة عملة البتكوين 5.2% مقارنة بمساء الجمعة وعادت إلى المستوى الذي كانت عنده في نوفمبر، قبل إفلاس «إف تي إكس»، وفق «فرانس برس».

من جهة ثانية، تخطّت قيمة سوق العملات الافتراضية العتبة الرمزية البالغة ألف مليار دولار، وفقا لموقع «Coingecko» المتخصّص. وقال سايمن بيترز المحلل في «eToro» إن ذلك يعود إلى العديد من الأسباب بما فيها «تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة».

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وبالنسبة إلى تشارلي موريس، المحلل في «ByteTree»، تميل عملة البتكوين إلى الارتفاع عندما ينخفض الدولار، وهو ما كانت عليه الحال منذ أشهر. وقال موريس «خلال السنوات الماضية، كان انخفاض الدولار يعني ارتفاعا في البتكوين. الترابط بينهما الآن أقل قوة لكنّه ما زال موجودا».

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