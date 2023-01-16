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وزير الزراعة: جودة محصول الذرة الأوكراني تضررت جراء سوء الأحوال الجوية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 16 يناير 2023, 01:39 مساء
وزير الزراعة: جودة محصول الذرة الأوكراني تضررت جراء سوء الأحوال الجوية
حبات ذرة داخل مخزن في قرية بإقليم كييف، 10 يونيو 2022 (رويترز)
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قال وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي، اليوم الإثنين، إن جودة محصول الذرة في البلاد، تضررت بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال سولسكي في مؤتمر صحفي «الوضع أسوأ كثيرا هذا العام لأننا دخلنا في موسم حصاد شتوي طويل ممتد وهذا صعب نوعا ما.. هناك تقلبات كبيرة في درجات الحرارة.. يصعب في المقام الأول على المزارعين العمل فيها، وتضر ثانيا بالجودة»، وفق وكالة «رويترز».

الخسائر قد تصل إلى 15%
وفي تقديره للخسائر المحتملة بسبب المناخ، قال «استنادا إلى (تقدير) المزارعين، قد تتراوح الخسائر من أقل عن 10% إلى 15%».

- 33 ألف طن من الذرة الأوكرانية في طريقها إلى ليبيا

وقال سولسكي، الشهر الماضي، إن إنتاج أوكرانيا من الذرة قد ينخفض إلى ما بين 22 و23 مليون طن في عام 2022، هبوطا من 41.9 مليون طن في عام 2021 بسبب انخفاض المساحة المنزرعة نتيجة الغزو الروسي.

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