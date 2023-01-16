%22.8 ارتفاعا في مبيعات سيارات الركاب الصينية العام الماضي

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات صادرة عن الجمعية الصينية لمصنعي السيارات أن مبيعات سيارات الركاب ذات العلامات التجارية الصينية قفزت بنسبة 22.8% في العام 2022، وذلك وسط محاولة شركات تصنيع السيارات المحلية لتحديث المنتجات، وفق وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

بيع 11.77 مليون سيارة في الصين

وأشارت البيانات إلى أنه في العام الماضي، جرى بيع نحو 11.77 مليون سيارة ركاب ذات علامات تجارية محلية، بينما بلغت حصة السوق من هذه السيارات 49.9%، بزيادة 5.4 نقطة مئوية على أساس سنوي.

وقالت الجمعية إن شركات صناعة السيارات في الصين عززت الارتقاء الكهربائي والتحديث الذكي للمركبات وتحسين هيكل المنتجات في السنوات الأخيرة لجذب المزيد من المستهلكين. وأضافت أن التنمية الدولية لشركات السيارات الصينية ساهمت في تعزيز تأثير العلامات التجارية المحلية بشكل مستمر أيضا.