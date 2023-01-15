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السعودية.. ارتفاع معدل التضخم إلى 3.3% خلال ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 15 يناير 2023, 09:06 مساء
السعودية.. ارتفاع معدل التضخم إلى 3.3% خلال ديسمبر
رجل في سوق للخضروات بالقطيف. (الإنترنت)
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أظهرت بيانات حكومية، يوم الأحد، أن معدل التضخم السنوي في السعودية ارتفع إلى 3.3% في ديسمبر من 2.9% في نوفمبر مع ارتفاع الأسعار مرة أخرى مدفوعة بشكل أساسي بتكاليف الإسكان.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن الأسعار قفزت 0.3% على أساس شهري في ديسمبر بالمقارنة مع زيادة شهرية بنسبة 0.1 بالمئة في نوفمبر، بحسب «رويترز».

وارتفعت أسعار الإسكان والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى، التي تمثل 25.5% من سلة أسعار المستهلكين، 5.9% على أساس سنوي و0.9% بالمقارنة مع نوفمبر. وأشارت الهيئة إلى أن الارتفاع يأتي نتيجة لزيادة إيجارات المساكن 1.1%.

وتراجع أسعار الغذاء والمشروبات
وتراجعت أسعار الغذاء والمشروبات والتي شكلت الدافع الرئيسي للتضخم خلال أوقات كثيرة العام الماضي، 0.1% على أساس شهري لكنها لا تزال أعلى بنسبة 4.2 بالمئة بالمقارنة مع الأول 2021.

وقالت الهيئة في بيان منفصل إن مؤشر أسعار المستهلكين السنوية للعام 2022 ارتفع 2.5% بالمقارنة مع 2021 متأثرا على نحو رئيسي بزيادة أسعار الغذاء والمشروبات 3.7% وأسعار النقل 4.1% بسبب وزنها في المؤشر.

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وأضافت أن فئة الإسكان زادت 1.8%  في 2022 بسبب زيادة إيجارات الإسكان 2.0%. كانت وزارة المالية قد قالت في بيان ميزانية العام 2023 إنها تتوقع أن يسجل معدل التضخم 2.6% في المتوسط في نهاية 2022.

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