آلاف المعلمين يتظاهرون في البرتغال للمطالبة بتحسين المرتبات وظروف العمل

القاهرة - بوابة الوسط

تظاهر الآلاف من المعلمين من جميع أنحاء البرتغال في العاصمة لشبونة بعد أيام من تنفيذهم إضرابا جزئيا؛ للمطالبة بتحسين ظروف العمل وزيادة رواتبهم.

وشارك أكثر من 20 ألف معلم في مسيرة المدرسة العامة أمس السبت، بناء على دعوة نقابية، وفق ما نقلته وكالة «لوسا» للأنباء عن مصدر في الشرطة، وأكثر من 100 ألف، حسب ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن النقابة.

وحمل المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات مثل «احترام وكرامة»، و«متحدون من أجل المدرسة»، فيما قال مدرس الرياضة أوجينيو مارتينز للوكالة الفرنسية «قطعنا مسافة 400 كيلومتر لنكون هنا»، ونطلب «أن تعاد للمعلمين كرامتهم».

بدوره، قال مدرس الهندسة الكهربائية فيليبي كويمبرا، البالغ 50 عامًا والذي يقطع عشرات الكيلومترات يوميا للذهاب إلى العمل، «أكسب 1100 يورو، وأدفع 300 يورو للوقود و100 يورو رسوم عبور طريق للذهاب إلى العمل. هذا لا يعقل».

ويطالب المعلمون خصوصا بأخذ ساعات عملهم الفعلية في الاعتبار وزيادة رواتبهم لمواكبة التضخم الذي بلغ 7.8% العام 2022 في أعلى مستوياته منذ ثلاثين عامًا.