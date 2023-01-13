البيت الأبيض لـ«كونغرس»: رفع سقف الدين غير قابل للتفاوض

القاهرة - بوابة الوسط

دعا البيت الأبيض «كونغرس» الأميركي الجمعة إلى رفع سقف الدين، محذرا من أنه لا ينوي التفاوض مع الغالبية الجمهورية في مجلس النواب للحصول على تصويت بهذا الشأن.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار «لن نتفاوض»، مضيفة أن النواب الديمقراطيين والجمهوريين يتعاونون عادة على صعيد هذه المسألة، وأكدت أن مسألة الدين يجب ألا تسيّس، حسب وكالة «فرانس برس».

وصرحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين الجمعة، بأن الولايات المتحدة ربما تحتاج إلى اتخاذ «إجراءات استثنائية» لتجنب تخلفها عن السداد اعتبارا من الأسبوع المقبل، عندما يتوقع أن تصل إلى سقف الاستدانة الحالي المحدد من «كونغرس».

وأوضحت في رسالة إلى قيادة «كونغرس»، «الفشل في تلبية واجبات الحكومة سيلحق ضررا لا يعوض بالاقتصاد الأميركي وسبل عيش الأميركيين كافة والاستقرار المالي العالمي». وأوضحت أن من المتوقع أن تصل الولايات المتحدة إلى سقف المديونية المحدد الخميس المقبل.