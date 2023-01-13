الاقتصاد الألماني يسجل تباطؤا في النمو وأداء أفضل مما كان متوقعا

القاهرة - بوابة الوسط

سجل الاقتصاد الألماني، تباطؤا في 2022، لكن أداءه كان أفضل من المتوقع مع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1,9% على الرغم من أزمة الطاقة والحرب في أوكرانيا التي تؤثر على النشاط، حسب أرقام أولية نشرت الجمعة.

وقال معهد الإحصاء الألماني (ديستاتيس)، إن «الاقتصاد الألماني يتعافى على الرغم من البيئة الصعبة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأفادت تقديرات أولية قبل ذلك أن «ركودا» في النمو سجل خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

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وكانت الحكومة تعول في الخريف على نمو بنسبة 1,4٪ فقط في 2022، مع انخفاض إجمالي الناتج المحلي في الفصل الرابع بعد نمو بنسبة 2,6% في 2021.

ومن الاستهلاك المتواصل إلى المساعدات الحكومية وتوفير الطاقة في قطاع الصناعة، يبدو أن أول اقتصاد في منطقة اليورو صامد وإن كانت بعض القطاعات ما زالت في خطر.

«الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ»

وقال المحلل في المجموعة المصرفية «أي إن جي» كارستن بيجيسكي، إن «الوضع كان يمكن أن يكون أسوأ».

وأدت أزمة الطاقة التي نجمت عن الحرب في أوكرانيا، إلى زعزعة النموذج الاقتصادي الألماني، الذي يعتمد بشكل خاص على الاستيراد الهائل للغاز الرخيص من روسيا.

وأوقفت الحرب عمليات التسليم الروسية، مما تسبب في ارتفاع الأسعار في أوروبا خلال فترة من العام، وارتفع معدل التضخم مع ارتفاع تكاليف الإنتاج في الصناعة محرك النمو الألماني، ما أثار مخاوف من حدوث أزمة اقتصادية كبيرة للبلاد.

«الاقتصاد الألماني بدا أكثر مرونة»

لكن الخبير في معهد «دي آي في» الاقتصادي، يان كريستوفر شيرير، أكد لوكالة «فرانس برس»، أن «الاقتصاد الألماني بدا أكثر مرونة مما كان متوقعا هذا الخريف»، مضيفا أن الصناعات «كانت مبدعة» لتوفير الغاز.

وكشفت دراسة لمعهد «إيفو»، أن «ثلاثة أرباع» الصناعات التي تستخدم الغاز قللت من استهلاكها من دون الحد من الإنتاج.