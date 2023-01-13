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5.2 % معدل ارتفاع التضخم في فرنسا خلال 2022

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 13 يناير 2023, 12:52 مساء
5.2 % معدل ارتفاع التضخم في فرنسا خلال 2022
عدد من المارة أمام برج إيفل في باريس، 3 أغسطس 2018. (أ ف ب)
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بلغ معدل ارتفاع تضخم أسعار الاستهلاك في فرنسا 5.2% على مدى العام 2022 بأكمله، حسب ما أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، الجمعة، مؤكدا أن هذه النسبة بلغت 5.9% في ديسمبر بالمقارنة مع الشهر نفسه من 2021. 

ويأخذ المعدل السنوي في الاعتبار نسب التضخم لمدة 12 شهرًا من السنة. وكانت الزيادات في الأسعار أقل في بداية العام الماضي لذلك سجل هذا الفارق بين النسبتين.

وبلغ معدل التضخم 1.6% في 2021. وقال المصدر نفسه إنه على مدى العام الماضي «نجم ارتفاع التضخم عن تسارع (ارتفاع) أسعار الطاقة (+23.1% مقابل 10.5% في 2021) والغذاء (+6.8% بعد +0.6%)، وبدرجة أقل السلع المصنعة والخدمات التي ارتفعت بنسبة 3%.

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