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السويد تكتشف أكبر حقل للفلزات الأرضية النادرة في أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 يناير 2023, 08:11 مساء
السويد تكتشف أكبر حقل للفلزات الأرضية النادرة في أوروبا
صورة تظهر شركة «الكاب» السويدية في كيرونا، 12 يناير 2023 (أ ف ب)
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أعلنت مجموعة التعدين السويدية «الكاب» LKAB، الخميس، أنها اكتشفت أكبر حقل معروف للفلزات الأرضية النادرة في أوروبا، في أقصى شمال السويد، وقد يحتوي على أكثر من مليون طن من المعادن.

وأفاد تقرير لوكالة «فرانس برس» بأن هذا الاكتشاف مهم في وقت تشعر فيه أوروبا بالقلق من اعتمادها على الصين، أكبر منتج في العالم، للحصول على هذه المعادن التي تستخدم خصوصا لتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح.

أهمية اكتشاف الحقل وحجم المخزون
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة يان موستروم في بيان «هذا أكبر حقل معروف للفلزات الأرضية النادرة في الجزء الخاص بنا من العالم، وقد يصبح عنصرا أساسيا لإنتاج المواد الخام المهمة جدا بالنسبة للانتقال إلى الطاقة النظيفة». وأوضح «نحن نواجه مشكلة في الإمدادات. بدون مناجم لا سيارات كهربائية».

وبحسب التقديرات الأولية، فإن حقل كيرونا، وهي منطقة تعدين رئيسية في السويد، يحتوي على أكثر من «مليون طن من الأكاسيد الفلزية الأرضية النادرة» إلا أن المجموعة أشارت إلى أنها لم تحدد الكمية الموجود بالضبط بعد. وأضاف موستروم «نتوقع أن يستغرق الأمر سنوات عدة لدرس الحقل وشروط استغلال مربح ومستدام».

متى يبدأ استغلاله؟
ولدى سؤاله في مؤتمر صحفي عن الموعد المتوقع لبدء استغلاله، قال إن ذلك يعتمد على سرعة الحصول على تصاريح، مشيرا إلى أنه نظرا إلى الخبرة في هذا المجال، سيستغرق الأمر على الأرجح 10 إلى 15 عاما.

من جهتها، أكدت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد والطاقة السويدية إيبا بوش أن «اكتفاء الاتحاد الأوروبي الذاتي واستقلاليته عن روسيا والصين ستبدأ في المنجم».

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