جهاز الإحصاء المصري: معدل التضخم السنوي 21.9% في ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 21.9% في شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2021، حسب بيانات صادرة أمس عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح الجهاز في بيان على موقعه الإلكتروني، أن قسم الطعام والمشروبات سجل أعلى ارتفاع بلغت نسبته 37.9%، مشيرًا إلى أن هذا القسم يضم مجموعة الحبوب والخبز التي زادت بنسبة 58.3%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 35.5%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 44.2%.

ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 38.8%

وكذلك مجموعة الألبان والجبن والبيض ارتفعت بنسبة 48.9%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 21.8%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 15.7%، ومجموعة الخضروات بنسبة 38.8%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 31%، ومجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعبية بنسبة 20.9%.

أما باقي أقسام المؤشر وهي قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود فقد سجل ارتفاعًا نسبته 6.7%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفع 24.6%، وقسم الرعاية الصحية 13.6%، وقسم النقل والمواصلات 17.3%، وقسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفع 0.7%، وقسم الثقافة والترفيه 28.1%، وقسم التعليم 7.7%، وقسم المطاعم والفنادق 33.1%، وقسم السلع والخدمات المتنوعة 18.7%.

كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أنه على الصعيد الشهري، زاد معدل التضخم في ديسمبر الماضي 2.1% عن الشهر السابق.