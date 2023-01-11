هيئة بريطانية تفرض غرامة على مصرف «الريان»

القاهرة - بوابة الوسط

غرمت هيئة مراقبة السلوكيات المالية في بريطانيا، اليوم الأربعاء، مصرف «الريان» أربعة ملايين جنيه إسترليني (4.85 مليون دولار) لفشله في وضع ضوابط كافية لمنع غسل الأموال.

وقالت الهيئة في بيان نقلته وكالة «رويترز» إن المصرف سمح للأموال بالمرور من خلاله واستخدامها داخل المملكة المتحدة في الفترة من أبريل 2015 حتى 30 نوفمبر 2017 دون إجراء عمليات التدقيق اللازمة، وأضافت: «كان الريان على علم بمواطن الضعف هذه وفشل في إجراء تغييرات فعالة لإصلاحها، رغم أن الهيئة أثارت مخاوف بشأن أوجه القصور في أنظمته».

وأشارت الهيئة إلى أن المصرف لم يعترض على النتائج التي جرى التوصل إليها ووافق على التسوية، وبذلك يحق له الحصول على خصم 30% على الغرامة والتي كانت ستصل لولا ذلك إلى 5.7 مليون جنيه إسترليني.

«الريان» يرد على الهيئة البريطانية

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الريان»، جايلز كانينجهام، إن الهيئة لم تعثر على أي دليل يشير إلى تورط المصرف أو عملائه في غسل أموال أو أي نشاط إجرامي آخر، مضيفا أنه لا يوجد مسؤول في الإدارة الحالية كان يتقلد منصبا رفيعا في البنك آنذاك. وأضاف كانينجهام في بيان نقلته «رويترز»: «لن يكون للعقوبة المالية تأثير ملموس. لا يزال المصرف يمتلك رأس مال جيدا وسيعلن نتائج مالية قوية للغاية العام 2022».

وأشار إلى أن جميع نقاط الضعف التي اكتشفتها الهيئة جرى حلها. بدورها، قالت الهيئة إن مصرف «الريان» وافق طواعية على عدم استقبال مزيد من العملاء الذين يشكلون خطرا شديدا بعد زيارة الهيئة للبنك في العام 2017.

وأضافت: «جرى رفع هذا القيد الآن بعد التحسينات التي طرأت على أنظمة المصرف وضوابطه، غير أنه لا يزال يخضع لبعض القيود المحدودة في وقت تجرى فيه مزيد التحسينات». وتضغط الهيئة على البنوك في بريطانيا لوضع ضوابط قوية لمكافحة غسل الأموال.