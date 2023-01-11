وزير الطاقة: السعودية تعتزم استخدام اليورانيوم في دورة وقود نووي كاملة

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الأربعاء، إن المملكة تعتزم استخدام مواردها المحلية من اليورانيوم في دورة إنتاج الوقود النووي الكاملة. وأضاف أن الاكتشافات الأخيرة أظهرت محفظة متنوعة من اليورانيوم في المملكة، وفق وكالة «رويترز».

وتمتلك السعودية برنامجا نوويا ناشئا ترغب في توسيعه ليشمل تخصيب اليورانيوم. ولم يتضح بعد إلى أين سينتهي طموح المملكة بعد أن أعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2018 أن بلاده ستطور أسلحة نووية إذا فعلت ذلك منافستها الإقليمية إيران.

السعودية تتعهد بالالتزام بـ«معايير الشفافية»

وقال وزير الطاقة أمام مؤتمر لصناعة التعدين في الرياض «تعتزم المملكة استخدام مواردها الوطنية من اليورانيوم، بما في ذلك (إقامة) مشاريع مشتركة مع الشركاء الراغبين، وفقا للالتزامات الدولية ومعايير الشفافية».

وأضاف أن استخدام المملكة مواردها من اليورانيوم يشمل «دورة الوقود النووي الكاملة التي تشمل إنتاج الكعكة الصفراء واليورانيوم منخفض التخصيب وتصنيع الوقود النووي لاستخدامه على الصعيد الوطني وبالطبع للتصدير».