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قفزة جديدة لسعر صرف الدولار في مصر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 يناير 2023, 11:39 صباحا
قفزة جديدة لسعر صرف الدولار في مصر
أوراق مالية من فئة دولار واحد، يحمل توقيع امرأتين للمرة الأولى، في فورت وورث بولاية تكساس، 8 ديسمبر 2022. (أ ف ب)
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سجل سعر صرف الدولار قفزة جديدة مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء، ليكسر حاجز 29 جنيها.

وارتفع سعر العملة الأميركية أمام الجنيه بأسرع وتيرة يومية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل 29.39 جنيه للشراء، و29.40 جنيه للبيع بمصرف أبو ظبي الإسلامي، وفق مواقع إلكترونية لمصارف عاملة في مصر.

فيما ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه إلى 29.30 جنيه للشراء، و29.40 جنيه للبيع ببنوك: الإمارات دبي الوطني، وHSBC، الأهلي المتحد، وبنك فيصل الإسلامي.

يشار إلى أن سعر صرف الدولار تخطى حاجز الـ 27 جنيهًا في مصر، أمس.

 سعر الدولار في مصر
وارتفع سعر الدولار في البنك الاهلي المصري وبنك مصر إلى 29 جنيها للشراء، و29.05 جنيه للبيع خلال منتصف تعاملات اليوم. وسجل الدولار الامريكي أمام الجنيه 29.16 جنيه للشراء، و29.20 جنيه للبيع ببنك الاستثمار العربي. وفي البنك المركزي المصري لم يجر تحديث السعر حتى اللحظة، إذ سجل 27.62 جنيه للشراء و27.69 جنيه للبيع.

وتواجه مصر فجوة تمويلية قدرها 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، ويمثل برنامج صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار أقل من 20% من هذه الفجوة.

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