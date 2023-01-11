أسعار النفط تنخفض بعد ارتفاع مخزونات الخام الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد الارتفاع غير المتوقع في مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79 سنتا أو 1.1% إلى 74.33 دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 75 سنتا أو 0.9% عند 79.35 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

زيادة 19.9 مليون برميل في مخزنات النفط الأميركية

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية بنحو 14.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من يناير، كما قفزت مخزونات نواتج التقطير، والتي تشمل زيت التدفئة ووقود الطائرات، بنحو 1.1 مليون برميل.

بينما سبق أن توقع محللون استطلعت «رويترز» آراءهم، انخفاض مخزونات الخام بمقدار 2.2 مليون برميل، وانخفاض مخزونات نواتج التقطير بمقدار 500 ألف برميل.

تراجعات بسبب الفائدة الأميركية

كما أرجعت الوكالة انخفاض الأسعار أيضا إلى المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة الأميركية، لكبح التضخم الذي قد يؤدي إلى ركود، وتقليص الطلب على الوقود.

كما لا تزال الصين تتعامل مع تفشي إصابات فيروس «كورونا» المستجد على نطاق واسع، والولايات المتحدة وأوروبا معرضتان لخطر التباطؤ الاقتصادي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وقال محللون لـ«رويترز»، إنه لو جاء معدل التضخم في الولايات المتحدة أقل من التوقعات، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الدولار، وحينها سيرتفع الطلب على النفط لأنه يجعل السلعة أرخص للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.