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الحكومة الفرنسية تقترح رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول العام 2030

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 10 يناير 2023, 07:54 مساء
الحكومة الفرنسية تقترح رفع سن التقاعد إلى 64 عاما بحلول العام 2030
رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن. (الإنترنت)
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اقترحت الحكومة الفرنسية، الثلاثاء، رفع سن التقاعد القانوني إلى 64 عاما بحلول العام 2030، بدلا من 62 حاليا، على ما أعلنت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، وهو أحد الإصلاحات الأساسية في ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الثانية.

وقالت رئيسة الوزراء خلال عرضها المشروع الذي تعارضه المنظمات النقابية والمعارضة السياسية إن «سن التقاعد القانوني سيرتفع تدريجيا ثلاثة أشهر في السنة ليبلغ 64 عاما 2030»، بحسب «فرانس برس».

تظاهرات ضخمة ضدّ قرار الحكومة
وتستعد فرنسا لتظاهرات ضخمة ضد قرار الحكومة. وفي أول رد من المعارضة، وصف زعيم حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي، جان-لوك ميلانشون، الإصلاح بأنه «تراجع اجتماعي خطير».  وكتب ميلانشون عبر حسابه في تويتر «تأجيل سن التقاعد. زيادة الأقساط السنوية. إلغاء الأنظمة الخاصة المفيدة. إصلاحات ماكرون وبورن تراجع اجتماعي خطير».

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من جهتها قالت مارين لوبن التي ترشحت عن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف للانتخابات الرئاسية الأخيرة «إنها ستعارض الإصلاح غير العادل الذي تقترحه بورن». 

أم المعارك
وكان رئيس نقابة «القوة العاملة» فريديريك سويو المعارض لهذا الإصلاح على غرار كل المنظمات النقابية والمعارضة السياسية باستثناء اليمين، حذر «إذا كان إيمانويل ماكرون يريد جعل ذلك أم إصلاحاته، بالنسبة إلينا ستكون أم المعارك».

وشهدت فرنسا منذ نحو ثلاثين عاما سلسلة إصلاحات كبرى لأنظمة التقاعد للاستجابة لتقدم السكان بالسن والتدهور المالي في خزينتها. وفي كل مرة يعلن فيها عن تمديد سن العمل، تنظم تحركات عمالية في بلد تعتبر فيه نسبة توظيف كبار السن متدنية. لطالما شدد الرئيس الفرنسي على أن «الرافعة الوحيدة لدينا هي العمل لفترة أطول».

إصلاح عقائدي
ولا يحظى رفع سن التقاعد بتأييد شعبي في فرنسا، إحدى دول أوروبا التي يبقى فيها سن التقاعد بين الأدنى مقارنة مع المانيا أو إيطاليا إو إسبانيا. فقد عبر أكثر من ثلثي الفرنسيين (68%) عن معارضتهم رفعه إلى 64 عاما بحسب استطلاع أجراه «ايفوب-فيدوسيال».

وقالت الرئيسة الجديدة لحزب الخضر مارين توندلييه «سيدور النقاش في الشارع في مواجهة إصلاح عقائدي ومناهض للعمال ويخدم طبقة الميسورين». واعتبر رئيس نقابة (CGT) فيليب مارتينيز أنه مع هذا الإصلاح «نعود إلى ما عاشه أجدادنا، أي بعد العمل، القبر».

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