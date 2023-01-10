أسعار النفط تتراجع بعد توقعات بزيادة الفائدة في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط

انخفض النفط، اليوم الثلاثاء، بفعل توقعات بزيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، أكبر مستخدم للنفط في العالم، ستؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي والحد من الطلب على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام «برنت» تسليم مارس 43 سنتا إلى 79.22 دولار للبرميل، بانخفاض 0.5%، وهبط خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 36 سنتا، أو 0.5%، إلى 74.27 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

توقعات برفع الفائدة لنحو 5.25 %

وتوقع اثنان من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع أن سعر الفائدة الفدرالي، المتراوح بين 4.25 و4.5%، بحاجة إلى الارتفاع إلى نطاق 5 إلى 5.25%؛ للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة.

وقال صانعو السياسة في الاحتياطي الفدرالي إن بيانات التضخم الجديدة، الصادرة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ستساعدهم على تحديد ما إذا كان بإمكانهم إبطاء وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة في اجتماعهم المقبل، إلى زيادة ربع نقطة فقط بدلا من القفزات الأكبر التي استخدموها في معظم العام 2022.

كما حذر محللون من أن إحياء الطلب في الصين قد يلعب دورا محدودا في رفع أسعار النفط تحت ضغط الهبوط الاقتصادي العالمي.