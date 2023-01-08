%30 زيادة في أعداد المتنازلين عن الجنسية في بريطانيا بعد «بريكست»

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع عدد البريطانيين الذين يتنازلون عن جنسيتهم منذ إجراء الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، وفق إحصاءات جديدة أوردتها جريدة «إندبندنت» البريطانية.

وتُظهر البيانات أن 868 شخصًا تقدموا بطلبات لتسليم جوازات سفرهم البريطانية في العام 2021، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 30% عن العام 2020، و6 أضعاف ما كان عليه العدد قبل عقد، عندما كان يفعل ذلك نحو 140 شخصًا فقط سنويًا.

وإجمالاً، تقدم 6 آلاف و507 أشخاص بطلبات للتخلي عن جنسيتهم البريطانية خلال الفترة بين العامين 2011 و2021. وتتابين أسباب التنازل عن الجنسية من شخص لآخر، وفقًا لمريم أحمد، رئيسة قسم الهجرة بشركة OTS للمحاماة في لندن، التي قالت إن «هذا الأمر يعتمد على تفضيلات وظروف كل شخص».

الحصول على جنسية بلد آخر

وأوضحت الخبيرة القانونية أن السبب الأكثر شيوعًا، هو رغبة شخص ما في الحصول على جنسية بلد آخر تقيد أو تحظر الجنسية المزدوجة، خلافًا للنظام في المملكة المتحدة.

وأشارت إلى أن أحد العملاء السابقين اضطر إلى التخلي عن جنسيته البريطانية، للحصول على الجنسية الصينية، اللازمة ليكون مؤهلًا للعب مع فريق كرة قدم هناك. كما تخلى عميل آخر عن جواز سفره البريطاني حتى يصبح مواطنًا سنغافوريًا، وهو أمر ضروري للحصول على حقوق معينة في ذلك البلد مثل شراء العقارات.

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وعلى الرغم من أن القيود المفروضة على الجنسية المزدوجة مشكلة قائمة منذ فترة طويلة، أدى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى تعقيدات جديدة لبعض البريطانيين الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي.

زيادة في أعداد المتقدمين للحصول على جوازات سفر غير بريطانية

وسُجلت زيادة في أعداد البريطانيين المتقدمين للحصول على جوازات سفر غير بريطانية، بعد «بريكست» من أجل التمتع بحقوق جنسية الاتحاد الأوروبي، وهذا يشمل دولًا مثل فرنسا وبلجيكا وإيرلندا.

وبالنسبة لبلدان أخرى، مثل إسبانيا أو هولندا، لا يُسمح بالجنسية المزدوجة مع جنسية المملكة المتحدة في معظم الحالات. ومنذ نهاية العام 2020، بدأ سريان قيود مشابهة على الأشخاص الذين يسعون للحصول على الجنسية الألمانية.

خيار صعب

والمواطنون البريطانيون الذين يعيشون في تلك البلدان يمكن أن يواجهوا خيارًا صعبًا، كما توضح الأستاذة الجامعية ميكايلا بنسون، وهي خبيرة المواطنة في جامعة «لانكستر» التي تبحث وضع الرعايا البريطانيين في الاتحاد الأوروبي منذ استفتاء «بريكست».

الحصول على تصاريح إقامة بعد «بريكست»

ووفقًا للجريدة، سمحت أنظمة مختلفة في تلك البلدان للبريطانيين بالحصول على تصاريح إقامة بعد «بريكست»، ولكن من أجل الحصول على الحقوق الكاملة، بما في ذلك التصويت في الانتخابات، ربما يعني ذلك التخلي عن جواز سفرهم البريطاني من أجل التجنس.

وقالت بنسون إن هذا الأمر ينطبق بشكل خاص على الأشخاص في سن العمل «الذين يريدون أن يجعلوا أنفسهم أكثر قدرة على المنافسة في سوق العمل الأوروبية»، مشيرة إلى أن امتلاك جواز سفر من الاتحاد الأوروبي، وحرية الحركة التي ينطوي عليها أمران ضروريان.

وأوضحت: «ما يعنيه هذا هو أنه إذا أراد الأشخاص حقوق المواطنة الكاملة في البلدان التي يعيشون فيها، ربما يتعين عليهم الحصول على جنسية ذلك البلد، والتخلي عن جنسيتهم البريطانية».