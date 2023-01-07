«المركزي القطري»: ارتفاع الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية إلى 230 مليار ريال

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في ديسمبر الماضي، بنسبة 9.6% على أساس سنوي لتصل إلى 230.026 مليار ريال قياسا مع 209.932 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجلت نمواً شهريا بنسبة 2.7% مقارنة مع نوفمبر 2022.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، اليوم السبت، ارتفاع الاحتياطات الدولية الرسمية لمصرف قطر المركزي لتصل إلى 172.092 مليار ريال بنهاية ديسمبر الماضي بنسبة نمو 12.4 بالمئة مقارنة مع 153.103 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام 2021، بحسب وكالة الأنباء القطرية «قنا».

الاحتياطات الدولية الرسمية تسجل 3.6% نموا

فيما سجلت نموا بنسبة 3.6% مقارنة مع شهر نوفمبر 2022 والتي بلغت حينها 166.109 مليار ريال، مدفوعة بقفزة في أرصدة المركزي من السندات وأذونات الخزانة الأجنبية بنسبة 20.4%، إلى نحو 131.772 مليار ريال في ديسمبر الماضي مقارنة مع مستوى 109.401 مليار ريال في ديسمبر 2021.

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وتتكون الاحتياطيات الرسمية من مكونات رئيسية هي: السندات وأذونات الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة دولة قطر لدى صندوق النقد الدولي.

ويضاف إلى الاحتياطات الرسمية موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية) بحيث تشكل الاثنتان معا ما يعرف بـالاحتياطات الدولية الكلية.

(الدولار = 3.6683 ريال قطري)