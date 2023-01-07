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الأكبر في العالم.. ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي لـ3.128 تريليون دولار في ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 يناير 2023, 01:09 مساء
الأكبر في العالم.. ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي لـ3.128 تريليون دولار في ديسمبر
ورقة مالية من الدولار الأمريكي وأخرى من اليوان الصيني (رويترز)
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أظهرت بيانات رسمية يوم السبت أن احتياطيات الصين من النقد الأجنبي، ارتفعت في ديسمبر الماضي، مع تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي للصين، وهي الأكبر في العالم، 11 مليار دولار إلى 3.128 تريليون دولار الشهر الماضي، مقارنة مع 3.154 تريليون دولار التي توقعها استطلاع أجرته «رويترز» للمحللين، و3.117 تريليون دولار في نوفمبر السابق.

وارتفع اليوان 2.8% مقابل الدولار في ديسمبر الماضي، بينما انخفض الدولار الشهر الماضي، 2.3% مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

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وبلغت حيازة الصين من الذهب 64.64 مليون أوقية في نهاية ديسمبر، مقابل 63.67 مليون في نهاية نوفمبر السابق..

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وارتفعت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 117.24 مليار دولار في نهاية ديسمبر من 111.65 مليار دولار في نهاية نوفمبر.

وبعد انخفاضه 7.9% مقابل الدولار في عام 2022، وصل اليوان الصيني إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من أربعة أشهر مقابل الدولار في أول يوم تداول خلال العام الجديد في الثالث من يناير، مدعوما بتفاؤل المستثمرين ببدء التعافي الاقتصادي المحلي في وقت مبكر أكثر مما كان متوقعا.

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