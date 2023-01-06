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تراجع التضخم في منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 يناير 2023, 06:10 مساء
تراجع التضخم في منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي
البنك المركزي الأوروبي. (أرشيفية: الإنترنت)
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تراجع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي إلى 9.2% في ديسمبر الماضي، مدفوعا بانخفاض أسعار الطاقة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية الجمعة، ما يبعث على الارتياح بعض الشيء في أوروبا مع دخول العام الجديد.

وبفضل تباطؤ معدل ارتفاع تكاليف الطاقة، انخفض التضخم الشهر الماضي من نسبة 10.1% المسجلة في نوفمبر، حسب ما نقلته «فرانس برس» عن وكالة الإحصاء الأوروبية «يوروستات».

وسجّلت أسعار المواد الاستهلاكية نسبة قياسية بلغت 10.6% في أكتوبر، نتيجة أسعار الطاقة المرتفعة للغاية التي فاقمتها الحرب الروسية على أوكرانيا. وتعد النسبة أعلى بخمس مرّات من هدف البنك المركزي الأوروبي.

وتوقع المحللون بأن يتراجع معدل التضخم في منطقة اليورو مرة جديدة، لكن التراجع تجاوز توقعات «بلومبرغ» و«فاكتست»، اللتين توقعتا 9.5% و9.7% على الترتيب.

وارتفعت تكاليف الطاقة بنسبة 25.7% في ديسمبر مقارنة مع 34.9% قبل شهر. كما ارتفعت تكاليف الطعام والشراب.

وقال كبير خبراء الاقتصاد الأوروبي لدى «كابيتال إيكونومكس»، آندرو كينينغهام، في مذكرة، «تؤكد البيانات الصادرة في مطلع 2023 بأنه سيكون من الممكن تجنّب السيناريوهات الأكثر كارثية التي كانت متوقعة قبل عدة أشهر».

وأضاف كينينغهام أن «اقتصاد منطقة اليورو جامد في أفضل حالاته، ويعني استمرار معدل التضخم الأساسي بأن البنك المركزي الأوروبي سيشعر بأن واجبه يملي عليه المضي قدما في دورة التشدد لفترة».

رسم بياني يوضح معدل التضخم في منطقة اليورو.
رسم بياني يوضح معدل التضخم في منطقة اليورو.
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