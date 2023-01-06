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«فاو»: أسعار المنتجات الغذائية العالمية تواصل تراجعها في ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 يناير 2023, 01:36 مساء
«فاو»: أسعار المنتجات الغذائية العالمية تواصل تراجعها في ديسمبر
شعار منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» (أ ف ب).
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أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، الجمعة، أن الأسعار العالمية للمنتجات الغذائية واصلت تراجعها في ديسمبر لا بل هبطت دون المستوى الذي كانت عليه قبل سنة، في ختام سنة شهدت ارتفاعا للأسعار، حيث تراجع مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية الذي يستخدم لقياس التغيّر الشهري في الأسعار الدولية لسلّة من السلع الغذائية الأساسية، بنسبة 1.9% مقارنة مع نوفمبر 2022. وهو تاسع تراجع على التوالي بعد الارتفاع القياسي الذي سجل في مارس إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

بلغ هذا المؤشر 132.4 نقطة في ديسمبر أي أقل بنسبة 1% عن مستواه المسجل قبل سنة. لكن بالنسبة إلى عام 2022 ككل، بلغ متوسط مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية 143.7 نقاط، وهو ما يمثّل ارتفاعًا يصل إلى 18 نقطة أي 14.3% بالمقارنة مع العام 2021.

وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى الفاو ماكسيمو توريرو «إنه أمر جيد أن تهدأ أسعار السلع الغذائية بعد سنتين من التقلبات الشديدة»، مضيفا أنه من الضروري «البقاء متيقظين والتركيز على تخفيف انعدام الأمن الغذائي العالمي».

وتراجع متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 6.7% عن مستواه المسجل في نوفمبر و«وصل إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 2021. ويعزى الانخفاض في المؤشر في ديسمبر إلى تراجع في الأسعار الدولية لزيوت النخيل وفول الصويا وبذور اللفت وبذور عباد الشمس»، بحسب الفاو، وتراجع مؤشر الحبوب بنسبة 1.9% مقارنة مع نوفمبر: «حيث عززت المواسم الحالية في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية الإمدادات وبقيت المنافسة بين الجهات المصدّرة قوية»، كما قالت المنظمة.

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