  • Alwasat News
Atwasat

235 ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص بأميركا خلال ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 يناير 2023, 10:01 صباحا
235 ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص بأميركا خلال ديسمبر
رجل يمشي قرب لافتة مكتوب عليها بالإنجليزية «نبحث عن موظفين» خارج مطعم في أرلينغتون بولاية فرجينيا الأميركية، 3 يونيو 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

خلق أرباب العمل في القطاع الخاص في الولايات المتحدة وظائف أكثر بكثير من المتوقع في ديسمبر، فيما لا يزال سوق العمل قويا جدا رغم تباينات كبيرة بين القطاعات، حسب بيانات نُشرت، الخميس، عشية إصدار الأرقام الرسمية.

وخلال الشهر الأخير من العام 2022، أنشأت شركات خاصة 235 ألف وظيفة جديدة، حسب مسح معهد «إي دي بي» (ADP) وجامعة «ستانفورد» الشهري، أي أكثر من العدد المتراوح بين 148 ألفا و153 ألفا الذي كان يتوقعه عدد من خبراء الاقتصاد، وفق وكالة «فرانس برس».

ولا يزال سوق العمل بذلك قويا رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي الذي أثاره البنك المركزي الأميركي لمحاربة التضخم الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ 40 عامًا.

«سوق عملة ديناميكي لكنه مفكك»
وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في «إي دي بي» نيلا ريتشاردسون، في بيان «إن سوق العمل ديناميكي لكنه مفكك، حيث يتفاوت التوظيف حسب القطاع وحجم المؤسسة. قامت قطاعات الأعمال التي كانت توظف بقوة في النصف الأول من العام 2022 بإبطاء عملية التوظيف، وفي بعض الحالات، ألغت وظائف خلال الشهر الأخير من العام».

وكانت الشركات التي خلقت وظائف جديدة هي شركات دون 500 موظف، فيما ألغت الشركات الضخمة وظائف. وتصدر قطاع الترفيه والضيافة القطاعات الأخرى من ناحية عدد الوظائف الجديدة.

أمّا الرواتب، فاستمرت بالارتفاع، لكنها شهدت أبطأ زيادة لها منذ شهر مارس لتسجّل +7.3% للموظفين الذين بقوا في الشركة نفسها و+15.2% للموظفين الذين انتقلوا إلى شركة أخرى. وتعود زيادة الرواتب بشكل ملحوظ إلى النقص الكبير في اليد العاملة في العامين الأخيرين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا.. ليست وهما جغرافيا

ليبيا.. ليست وهما جغرافيا
مدرب بنفيكا: إدارة تشيلسي غير محترفة.. وأصابوا فيرنانديز بالجنون

مدرب بنفيكا: إدارة تشيلسي غير محترفة.. وأصابوا فيرنانديز بالجنون
مدافع برشلونة: مباريات الكأس صعبة.. ولهذا السبب لم أكمل المباراة

مدافع برشلونة: مباريات الكأس صعبة.. ولهذا السبب لم أكمل المباراة
صفقة رونالدو مع النصر.. تعزيز «القوة الناعمة» للمملكة

صفقة رونالدو مع النصر.. تعزيز «القوة الناعمة» للمملكة
منتخب ليبيا للشباب لكرة اليد يشارك في كأس العالم 2023

منتخب ليبيا للشباب لكرة اليد يشارك في كأس العالم 2023
سابقة لم تحدث منذ قرن.. النواب الأميركي يخفق في انتخاب رئيسه

سابقة لم تحدث منذ قرن.. النواب الأميركي يخفق في انتخاب رئيسه
بيب غوارديولا: من الصعب اللحاق بأرسنال في حال استمراره بهذا الأداء

بيب غوارديولا: من الصعب اللحاق بأرسنال في حال استمراره بهذا الأداء
ماكرون يتعهد بتسليم دبابات خفيفة لأوكرانيا

ماكرون يتعهد بتسليم دبابات خفيفة لأوكرانيا
مدرب أرسنال: تعرضنا لـ«فضيحة تحكيمية» أمام نيوكاسل ونسعى لتحسين الفريق

مدرب أرسنال: تعرضنا لـ«فضيحة تحكيمية» أمام نيوكاسل ونسعى لتحسين الفريق
ارتفاع أعداد الأطفال الذين تناولوا بالخطأ منتجات القنب بالولايات المتحدة

ارتفاع أعداد الأطفال الذين تناولوا بالخطأ منتجات القنب بالولايات المتحدة
الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية

الدولار يرتفع أمام الدينار في السوق الموازية
خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك

خطوات حل مشكلة ارتفاع درجة حرارة المحرك
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة

«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة
الأهلي طرابلس ينفي استقدام الشعباني ويجدد الثقة في الجبال حتى نهاية الموسم

الأهلي طرابلس ينفي استقدام الشعباني ويجدد الثقة في الجبال حتى نهاية الموسم
«المركزي»: 27.3 مليار دولار إيرادات النقد الأجنبي مقابل 28.5 مليار لـ«الاستخدامات» خلال 2022

«المركزي»: 27.3 مليار دولار إيرادات النقد الأجنبي مقابل 28.5 مليار ...
استقلال.. لن يتكرر (3)

استقلال.. لن يتكرر (3)
ولاية كاليفورنيا تتأهب لوصول عاصفة عاتية

ولاية كاليفورنيا تتأهب لوصول عاصفة عاتية
البيت الأبيض: أي خطوة تغير الوضع القائم بالمواقع المقدسة في القدس غير مقبولة

البيت الأبيض: أي خطوة تغير الوضع القائم بالمواقع المقدسة في القدس غير مقبولة
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
دبي تطلق خطة لمضاعفة حجم اقتصادها خلال العقد المقبل
دبي تطلق خطة لمضاعفة حجم اقتصادها خلال العقد المقبل
«المركزي التونسي» يحذر من سنة صعبة دون قرض صندوق النقد
«المركزي التونسي» يحذر من سنة صعبة دون قرض صندوق النقد
«ميتا» تواجه غرامة 390 مليون يورو لانتهاك قانون أوروبي
«ميتا» تواجه غرامة 390 مليون يورو لانتهاك قانون أوروبي
انخفاض أسعار النفط العالمية بفعل الطلب الصيني والطقس المعتدل
انخفاض أسعار النفط العالمية بفعل الطلب الصيني والطقس المعتدل
أسعار النفط ترتفع بعد انخفاضات كبيرة خلال اليومين الماضيين
أسعار النفط ترتفع بعد انخفاضات كبيرة خلال اليومين الماضيين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«المركزي التونسي» يرفع سعر الفائدة إلى 8% لمواجهة التضخم
«المركزي التونسي» يرفع سعر الفائدة إلى 8% لمواجهة التضخم...
الحظر الألماني على شحنات النفط الروسي يدخل حيز التنفيذ
الحظر الألماني على شحنات النفط الروسي يدخل حيز التنفيذ...
لاغارد تطالب المركزي الأوروبي بمنع زيادة التضخم نتيجة نمو الأجور
لاغارد تطالب المركزي الأوروبي بمنع زيادة التضخم نتيجة نمو ......
«المركزي» المصري يرفع سعر الفائدة 3%
«المركزي» المصري يرفع سعر الفائدة 3%...
سعر صرف الدولار يرتفع في العراق.. والسلطات تحذر
سعر صرف الدولار يرتفع في العراق.. والسلطات تحذر...
المزيد
235 ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص بأميركا خلال ديسمبر
235 ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص بأميركا خلال ديسمبر...
العجز التجاري الأميركي يتراجع إلى أدنى حد منذ العام 2020
العجز التجاري الأميركي يتراجع إلى أدنى حد منذ العام 2020...
«أمازون» تعتزم تسريح 18 ألف موظف
«أمازون» تعتزم تسريح 18 ألف موظف...
أسعار النفط ترتفع بعد انخفاضات كبيرة خلال اليومين الماضيين
أسعار النفط ترتفع بعد انخفاضات كبيرة خلال اليومين الماضيين...
انخفاض أسعار النفط العالمية بفعل الطلب الصيني والطقس المعتدل
انخفاض أسعار النفط العالمية بفعل الطلب الصيني والطقس المعتدل...
المزيد