235 ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص بأميركا خلال ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط

خلق أرباب العمل في القطاع الخاص في الولايات المتحدة وظائف أكثر بكثير من المتوقع في ديسمبر، فيما لا يزال سوق العمل قويا جدا رغم تباينات كبيرة بين القطاعات، حسب بيانات نُشرت، الخميس، عشية إصدار الأرقام الرسمية.

وخلال الشهر الأخير من العام 2022، أنشأت شركات خاصة 235 ألف وظيفة جديدة، حسب مسح معهد «إي دي بي» (ADP) وجامعة «ستانفورد» الشهري، أي أكثر من العدد المتراوح بين 148 ألفا و153 ألفا الذي كان يتوقعه عدد من خبراء الاقتصاد، وفق وكالة «فرانس برس».

ولا يزال سوق العمل بذلك قويا رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي الذي أثاره البنك المركزي الأميركي لمحاربة التضخم الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ 40 عامًا.

«سوق عملة ديناميكي لكنه مفكك»

وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين في «إي دي بي» نيلا ريتشاردسون، في بيان «إن سوق العمل ديناميكي لكنه مفكك، حيث يتفاوت التوظيف حسب القطاع وحجم المؤسسة. قامت قطاعات الأعمال التي كانت توظف بقوة في النصف الأول من العام 2022 بإبطاء عملية التوظيف، وفي بعض الحالات، ألغت وظائف خلال الشهر الأخير من العام».

وكانت الشركات التي خلقت وظائف جديدة هي شركات دون 500 موظف، فيما ألغت الشركات الضخمة وظائف. وتصدر قطاع الترفيه والضيافة القطاعات الأخرى من ناحية عدد الوظائف الجديدة.

أمّا الرواتب، فاستمرت بالارتفاع، لكنها شهدت أبطأ زيادة لها منذ شهر مارس لتسجّل +7.3% للموظفين الذين بقوا في الشركة نفسها و+15.2% للموظفين الذين انتقلوا إلى شركة أخرى. وتعود زيادة الرواتب بشكل ملحوظ إلى النقص الكبير في اليد العاملة في العامين الأخيرين.