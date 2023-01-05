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«أمازون» تعتزم تسريح 18 ألف موظف

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 يناير 2023, 03:45 مساء
«أمازون» تعتزم تسريح 18 ألف موظف
لافتة دعائية لشركة أمازون الأميركية. (أرشيفية: أ ف ب)
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كشف الرئيس التنفيذي لشركة «أمازون» آندي غاسي أن الشركة تعتزم تسريح أكثر من 18 ألف موظف، وهو رقم أكبر بكثير مما كان مخططاً له سابقاً، في أحدث علامة على زيادة التباطؤ بقطاع التكنولوجيا.

جاء ذلك في مذكرة من غاسي إلى الموظفين أمس الأربعاء، قائلاً إنها ضمن الخطط السنوية للشركة.

وكان من المتوقع في السابق أن يطال تخفيض الوظائف، الذي بدأ العام الماضي، حوالي 10 آلاف شخص فقط. وسيتركز التخفيض في الغالب في قطاع التجزئة ووظائف الموارد البشرية مثل التوظيف، وفق «بلومبرغ».

هيكلة تكلفة أقوى.. الهدف المعلن للشركة
وتجاوزت أمازون أوضاع اقتصادية صعبة وضبابية في الماضي، وقال غاسي: «سنواصل القيام بذلك.. ستساعدنا هذه التغييرات على متابعة تحقيق فرصنا طويلة الأجل بهيكل تكلفة أقوى».

وأقرت الشركة بأنها وظفت عدداً كبيراً جداً من الأشخاص أثناء الوباء. وعملية التسريح التي كانت تلوح في الأفق، تشير إلى أن توقعات الشركة قد أصبحت قاتمة.

تنضم أمازون إلى عمالقة التكنولوجيا الآخرين في إجراء تخفيضات كبيرة للوظائف. وأمس الأربعاء، أعلنت شركة «سيلزفورس» (Salesforce Inc) عن خطط للتخلص من حوالي 10% من قوتها العاملة وتقليص ممتلكاتها العقارية.

أكبر تخفيض في شركات التكنولوجيا
وسيكون تسريح 18 ألف موظف هو أكبر تخفيض حتى الآن لشركات التكنولوجيا خلال التباطؤ الحالي، لكن لدى «أمازون» أيضاً قوة عاملة أكبر بكثير من نظرائها.

والمجموعة كان لديها أكثر من 1.5 مليون موظف حتى نهاية سبتمبر الماضي، مما يعني أن التخفيضات الأخيرة ستمثل حوالي 1% من القوة العاملة.

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