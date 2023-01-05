أسعار النفط ترتفع بعد انخفاضات كبيرة خلال اليومين الماضيين

القاهرة - بوابة الوسط

انتعشت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد جلستين من الخسائر الفادحة، وذلك إثر ضعف قيمة الدولار أمام سلة العملات الدولية الرئيسية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» 75 سنتا، أو ما يعادل 1.0%، إلى 78.59 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 77 سنتا، أو 1.1%، إلى 73.61 دولار للبرميل، حسب وكالة «رويترز».

وأدت مؤشرات حول ركود عالمي محتمل إلى انخفاضات كبيرة في الأسعار خلال اليومين الماضيين، خصوصا المؤشرات الاقتصادية قصيرة الأجل في أكبر دولتين مستهلكتين للنفط في العالم، وهما الولايات المتحدة والصين.

وتجاوزت الانخفاضات التراكمية لـ«برنت» وغرب تكساس الوسيط أكثر من 9% يومي الثلاثاء والأربعاء، وهي أكبر خسائر لأسعار النفط تسجل في بداية عام منذ العام 1991.

مؤشرات اقتصادية ضعيفة في أميركا والصين

وأثرت البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة على الأسعار، حيث انكمش التصنيع في البلاد خلال شهر ديسمبر الماضي، وتراجع مؤشر «ISM» لمديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر الماضي، إلى 48.4 من 49.0 نقطة، وهي أضعف قراءة منذ مايو العام 2020، حسب معهد إدارة التوريد الأميركي.

كما أدت المخاوف بشأن الاضطراب الاقتصادي جراء موجة فيروس «كورونا» الجديدة في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى التشاؤم بشأن أسعار النفط الخام.

وزادت الحكومة الصينية حصص التصدير للمنتجات النفطية المكررة في الدفعة الأولى للعام 2023، مما يشير إلى توقعات ضعف الطلب المحلي.

وفي الوقت نفسه، ساعد ضعف الدولار في دعم أسعار النفط، لأنه عادة ما يعزز الطلب حيث تصبح السلع المقومة بالدولار أرخص لحاملي العملات الأخرى.