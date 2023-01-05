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انخفاض أسعار النفط العالمية بفعل الطلب الصيني والطقس المعتدل

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 يناير 2023, 12:25 صباحا
انخفاض أسعار النفط العالمية بفعل الطلب الصيني والطقس المعتدل
حقل نفطي في الولايات المتحدة، (أرشيفية: الإنترنت)
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تراجعت أسعار النفط العالمية اليوم الأربعاء بسبب مخاوف مرتبطة بالطلب في الصين فيما انخفضت أسعار الغاز الأوروبية إلى أدنى مستوياتها منذ  نوفمبر 2021 في وقت أدى طقس الشتاء المعتدل إلى انحسار في الطلب.

وانخفضت أسعار الخام بنسبة تقارب 5% بسبب القلق حول الطلب في الصين التي تعتبر أكبر مستورد للنفط في العالم، فيما تشهد البلاد ارتفاعا حادا في عدد الإصابات بكوفيد، وفق وكالة فرانس برس.

وقرابة الساعة 5م بتوقيت غرينتش، تراجع برميل خام برنت بحر الشمال تسليم مارس 4,6 % إلى 78,32 دولارا فيما انخفض سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير بنسبة 4,67 % إلى 73,34 دولارا.

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا
وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بالجملة في أوروبا إلى أدنى مستوياتها منذ  نوفمبر 2021 فيما أدى طقس الشتاء المعتدل إلى تراجع الطلب. وانخفضت العقود الآجلة لغاز «تي تي إف« الهولندي، 9,3 % إلى 65,59 يورو قرابة الساعة 16,20 ت غ، مواصلا الخسائر منذ بداية الأسبوع.

ويرتبط استهلاك الأفراد للغاز بشكل وثيق بدرجات الحرارة الخارجية.

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