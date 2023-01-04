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«ميتا» تواجه غرامة 390 مليون يورو لانتهاك قانون أوروبي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 يناير 2023, 08:51 مساء
«ميتا» تواجه غرامة 390 مليون يورو لانتهاك قانون أوروبي
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ ف ب)
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تلقت شركة «ميتا» الأميركية العملاقة مالكة «فيسبوك»، غرامتين باهظتين يبلغ مجموعهما 390 مليون يورو اليوم الأربعاء لانتهاكها القانون الأوروبي المتعلق بالبيانات الشخصية، حسبما أعلنت الهيئة الناظمة الأيرلندية التي تنوب عن الاتحاد الأوروبي. وقالت المفوضية الأيرلندية لحماية البيانات في بيان إن«ميتا» انتهكت «التزاماتها المتعلقة بالشفافية» واعتمدت على قاعدة قانونية خاطئة «في معالجتها للبيانات الشخصية لأغراض دعاية» مستهدفة.

وتتولّى «المفوضية الأيرلندية لحماية البيانات» بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي الإشراف على موقع فيسبوك، نظراً لأنّ المقرّ الإقليمي لعملاق التواصل الاجتماعي يقع في أيرلندا، حسب وكالة فرانس برس.

إخطار المفوضية الأيرلندية لحماية البيانات
تأتي هذه العقوبة في أعقاب اعتماد مجلس حماية البيانات الأوروبي، ثلاثة قرارات ملزمة في مطلع ديسمبر، يتعلق أحدها بتطبيق واتس آب، تم إخطار المفوضية الأيرلندية لحماية البيانات به لاحقا، وسيتم البت فيه الأسبوع المقبل.

منظمة «نويب» النمسوية غير الحكومية المعنية بحماية الخصوصية على الإنترنت التي قدمت الشكاوى الثلاث ضد المجموعة، اتهمت «ميتا» بتفسير الموافقة «على أنها مجرد عقد يتبع للقانون المدني» الذي لا يسمح برفض الإعلانات المستهدفة.

في أكتوبر 2021، اقترحت الهيئة الأيرلندية في بادئ الأمر مسودة قرار تثبت صحة الأساس القانوني الذي يعتمده فيسبوك واقترحت غرامة تتراوح ما بين 26 و36 مليون يورو بسبب الافتقار إلى الشفافية. رحبت «نويب» الأربعاء بالقرار معتبرة أنه سيجبر «ميتا» على إدراج «خيار الموافقة بنعم أو لا» للمتصفحين من أجل استخدام بياناتهم الشخصية، وإلا فإن الشركة «لن تستطيع استخدام بياناتها للإعلان المخصص».

وأعربت «ميتا» في بيان تلقته وكالة فرانس برس عن «خيبة أملها» من القرار وأشارت إلى أنها تعتزم استئنافه «سواء من حيث الجوهر أو الغرامات».

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