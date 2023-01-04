دبي تطلق خطة لمضاعفة حجم اقتصادها خلال العقد المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إمارة دبي، الأربعاء، إطلاق خطة اقتصادية بقيمة 32 تريليون درهم إماراتي (8.7 تريليون دولار) بهدف مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة الخليجية الثرية خلال السنوات العشر المقبلة.

وأعلن رئيس حكومة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أجندة دبي الاقتصادية «دي 33» التي تضم 100 مشروع تحولي مستقبلي. وتشمل الخطة مضاعفة حجم التجارة الخارجية لدبي ليصل إلى 25.6 تريليون درهم (6.9 تريليون دولار) بحلول 2033، واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تتجاوز 700 مليار درهم في عشر سنوات، وفق وكالة «فرانس برس».

وكتب الشيخ محمد في تغريدة على تويتر «هدفنا مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال العقد القادم وأن نكون ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم»، وأضاف: «2033 هو العام الذي ستكون فيه دبي بإذن الله المركز الاقتصادي العالمي الأهم».

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نمو اقتصاد دبي خلال 2022

وشهد اقتصاد إمارة دبي نموا بنسبة 4.6% خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2022، وبقيمة اجمالية قدرها 307.5 مليار درهم، بحسب أرقام صادرة عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي.

وأكد صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي أن الاقتصاد في الإمارات سجل «نموا هائلا» في العام 2022. وتوقع الصندوق في حينه ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى «أكثر من 6% تقريبا في العام 2022، مقابل 3.8% في العام 2021».