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الحكومة اليمنية توافق على إنشاء ميناء بحري لتصدير المعادن باستثمارات إماراتية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 يناير 2023, 07:59 مساء
الحكومة اليمنية توافق على إنشاء ميناء بحري لتصدير المعادن باستثمارات إماراتية
ميناء الحديدة باليمن. (الإنترنت)
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ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الحكومة المعترف بها دوليا أقرت عقدا لإنشاء ميناء بحري جديد سيخصص للنشاط التجاري التعديني بمحافظة المهرة أقصى شرق اليمن باستثمارات إماراتية قيمتها 100 مليون دولار.

وقال مسؤول حكومي لـ«رويترز» طلب عدم نشر اسمه إن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه في عدن السبت رسميا العقد الموقع مع شركة أجهام الإماراتية لإنشاء الميناء البحري في منطقة رأس شروين بمحافظة المهرة بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية «بي.أو.تي».

ميناء مكون من لسان بحري على عدة مستويات
وأضاف بأن المشروع يتضمن إنشاء ميناء مكون من لسان بحري على عدة مستويات تشمل كاسر أمواج بطول 1000 متر، ورصيفا بحريا بطول 300 متر لرسو السفن، وغاطسا يبلغ 14 مترا في مرحلته الأولى.

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وأشار المسؤول إلى أن الميناء سيكون مخصصا لتصدير الحجر الجيري ومعادن أخرى إلى جانب مناولة الحاويات والبضائع بأنواعها المختلفة وتموين السفن.

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