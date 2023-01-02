الدولار يصعد في أولى جلسات التداول في العام الجديد

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع الدولار اليوم الإثنين، في أولى جلسات التداول في العام الجديد، مبتعدا عن أدنى مستوى في ستة أشهر وصل له مؤخرا مقابل سلة من العملات الكبرى.

لكن هذا الارتفاع جاء بعد تراجعه في الآونة الأخيرة مع مراهنة الأسواق على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي)، سينهي قريبا سياسة التشديد النقدي بينما ظلت معنويات المستثمرين في حالة هشة، وفق وكالة «رويترز».

وكانت التداولات في أولى جلسات العام محدودة، مع استمرار العطلة في العديد من الدول، ومن بينها مراكز تداول كبرى مثل بريطانيا واليابان.

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وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الكبرى، 0.16% مسجلا 103.65 ومبتعدا عن أدنى مستوى في ستة أشهر بلغه الأسبوع الماضي عند 103.38.

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وهبط اليورو بنحو ثلث نقطة مئوية وسجل 1.0680 دولار، لكنه لم يبتعد كثيرا بعد عن أعلى مستوى منذ يونيو. وتراجع الدولار قليلا أمام الين عند 130.94، بعد أن وصل لأدنى مستوياته منذ أغسطس آب الشهر الماضي.

وساهمت سياسة التشديد النقدي التي تبناها المركزي الأميركي في صعود الدولار 8% في 2022، في أكبر قفزة سنوية منذ 2015.

وسينصب التركيز الأساسي للأسواق حاليا على تحركات البنوك المركزية والتضخم، وعلى مؤشرات عن طول وعمق الركود المحتمل للاقتصاد العالمي.