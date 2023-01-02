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صندوق النقد: 2023 سيكون أصعب من 2022 على الاقتصاد العالمي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 02 يناير 2023, 10:41 صباحا
صندوق النقد: 2023 سيكون أصعب من 2022 على الاقتصاد العالمي
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا (الإنترنت)
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قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، إن عام 2023 سيكون صعباً على معظم الاقتصاد العالمي في الوقت الذي تعاني فيه معظم المحركات الرئيسية للنمو العالمي، وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين، من ضعف نشاطها الاقتصادي.

وقالت غورغيفا، إن العام الجديد سيكون «أصعب من العام الذي نتركه خلفنا»، مضيفة «لماذا؟ لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد»، وفق وكالة «الشرق بلومبرج».

وفي أكتوبر، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023، مما يعكس استمرار التداعيات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا بالإضافة لضغوط التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة التي وضعتها البنوك المركزية مثل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لكبح جماح ضغوط الأسعار.

- صندوق النقد يحذر من عام صعب للاقتصاد العالمي في 2023

ومنذ ذلك الحين، ألغت الصين سياستها (صفر كوفيد) وشرعت في إعادة فتح اقتصادها بصورة «فوضوية»، على الرغم من أن المستهلكين الصينين لا يزالون قلقين مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا.

زيادة إصابات كوفيد ستلحق الضرر بالاقتصاد الصيني
وفي أول تصريحات علنية له منذ تغيير السياسة المرتبطة بكوفيد-19، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ السبت الماضي، في خطاب بمناسبة العام الجديد لبذل مزيد من الجهد وتعزيز الوحدة مع دخول البلاد «مرحلة جديدة».

وقالت غورغيفا التي سافرت للصين في مهمة لصندوق النقد أواخر الشهر الماضي، «للمرة الأولى منذ 40 عاماً، من المرجح أن يكون نمو الصين في عام 2022 مساوياً للنمو العالمي أو دونه»، مضيفة أن الزيادة الكبيرة المتوقعة في الإصابات بفيروس كورونا هناك خلال الأشهر المقبلة ستلحق الضرر بالاقتصاد الصيني على الأرجح هذا العام وتؤثر على نمو المنطقة والعالم.

وتابعت «كنت في الصين الأسبوع الماضي داخل فقاعة في إحدى المدن الخالية من كوفيد-19.. لكن هذا سيتغير بمجرد أن يبدأ الناس في السفر»، موضحة «في الشهرين المقبلين، سيكون الأمر صعباً على الصين وسيكون التأثير على النمو الصيني، وعلى المنطقة ككل، سلبياً، كما سيكون سلبياً على النمو العالمي».

خفض آخر لتوقعات النمو في الصين والعالم
وفي توقعاته في أكتوبر، قدر صندوق النقد نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني العام الماضي عند 3.2%، مشابهاً للتوقعات العالمية للصندوق لعام 2022، وفي ذلك الحين، توقع أيضاً تسارع النمو السنوي في الصين في 2023 إلى 4.4% مع مزيد من التباطؤ في النشاط العالمي.

ومع ذلك، تشير تعليقات غورغيفا إلى أن خفضاً آخر لكل من توقعات النمو في الصين والعالم قد يتم في وقت لاحق من الشهر، عندما يكشف صندوق النقد الدولي عادة عن توقعاته المحدثة خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا.

فيما ترى مديرة صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد الأميركي يقف على مسافة أبعد وقد يتجنب الانكماش المطلق الذي من المحتمل أن يصيب ما يصل إلى ثلث اقتصادات العالم، قائلة «الولايات المتحدة هي الأكثر متانة، وربما تتجنب الركود. نرى أن سوق العمل (هناك) لا تزال قوية جداً».

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